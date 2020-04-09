MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS sonuç sorgulama ekranı…

Okullara yönetici atanması için ÖSYM ve MEB işbirliği ile hazırlanan EKYS için büyük gün geldi. Öğretmenlerin, müdür veya müdür yardımcısı olmak için giriş yaptığı EKYS sınavı Mart ayında düzenlenmişti. ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçlarının 9 Nisan itibariyle açıklanacağı belirtildi.

EKYS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM sınav sonuçları listesine göre EKYS sonuçları 9 Nisan tarihinde erişime açılacak. Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığı andan itibaren ÖSYM’nin sonuç sayfasından ulaşılabilecek.

EKYS NEDİR?

EKYS; okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavdır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı' (EKYS) olarak belirlendi.