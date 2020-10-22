Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Açık Öğretim Lisesi (AÖL) için yeni karar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ile ilgili yaptığı açıklamada "Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik" dedi.

Güncellenme: 21:00, 22/10/2020
Haberler Eğitim
Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Açık Öğretim Lisesi (AÖL) için yeni karar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından Açık Öğretim Lisesi (AÖL) için alınan yeni kararı açıkladı.

Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimizin azmini ve hayallerini biliyoruz.

* Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık.

* Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun.

SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

AÖL için sınav tarihleri belirlendi. AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde olacak.

I. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 02 Aralık 2020

I. Dönem Sınavları: 05 Aralık 2020 Cumartesi – 06 Aralık 2019 Pazar

I. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 02 Ocak 2021

İlginizi ÇekebilirAÖL sınavları için tarihi belli oldu! AÖL birinci dönem sınavı ne zaman?AÖL sınavları için tarihi belli oldu! AÖL birinci dönem sınavı ne zaman?
Cumartesi Milli Eğitim Bakanı pazar sınav sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:20:36,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more