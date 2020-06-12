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MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?

Milli Savunma Üniversitesi’ne girmek isteyen öğrenciler, MSÜ sınavına hazırlanıyor. Bu hafta sonu yapılacak MSÜ sınavı, corona virüsü sonrası Türkiye’de yapılacak ilk sınav olarak dikkat çekiyor. ÖSYM, sınavda alınacak önlemleri açıkladı. Peki MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte binlerce öğrencinin merak ettiği MSÜ sınavı ile ilgili son gelişmeler…

20:03 -
Haberler Eğitim
MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?

Bu hafta sonu yapılacak MSÜ sınavı için geri sayıma geçildi. Sınav yerleri açıklanan subay ve astsubay adayları, MSÜ sınav giriş belgesinin nasıl alınacağını merak ediyor. Sınav işlemleri, ÖSYM'nin sayfasından yapılabiliyor. Ayrıca, pazar günü yapılacak MSÜ sınavı, corona virüsü sonrası yapılacak ilk sınav olmasıyla da dikkat çekiyor. ÖSYM, sınav zamanı alınacak corona virüsü önlemlerini açıkladı. İşte MSÜ sınavı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak, sınav saat 10:15’te başlayacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Haziran 2020 tarihinde saat 16.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2020 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Foto: DepoPhotos

 

MSÜ SINAVINDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Adayların maskelerini sınav salonlarındaki sıralarına oturana kadar takması gerekiyor. Sınav salonundaki sıraya oturmanın ardından maskeler çıkarılabiliyor.

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