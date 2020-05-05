MSÜ sınavı ne zaman?Milli Savunma Üniversitesi sınavı ertelendi mi?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında bazı sınavlar ertelenmesi ile birlikte MSÜ sınavı da merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında MSÜ sınavı tarihi hakkında açıklama yaptı. 2020 MSÜ sınavının ertelenip ertelenmediği hakkındaki gelişmeleri takip eden adaylar, haberimizden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu son açıklamaları görebilir, sınav tarihine ulaşabilirler. İşte 2020 MSÜ askeri öğrenci sınav tarihi…

2020 MSÜ (ASKERİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI) NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 MSÜ sınavı tarihini duyurdu. Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, askeri öğrenci seçme sınavının 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.