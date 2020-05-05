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Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı’nın işaret ettiği tarih!

Hem veliler hem de öğrenciler uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde ‘Okullar ne zaman açılacak?' diye merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise gündemde olan bu konuya ilişkin yeni açıklamaları paylaştı. Peki okullar ne zaman açılacak? Tatil uzadı mı? İşte uzaktan eğitimin bitiş tarihi…

09:37 -
Haberler Eğitim
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı’nın işaret ettiği tarih!

Corona virüsü salgını nedeniyle eğitim uzaktan devam ederken, öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılışı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Selçuk, açıklamasında “Okullar şu tarihte açılacak kararını bakanlık olarak alma durumunda değiliz. Bütün bakanlıklardan görüş alınarak bir karar alınacak.” dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar şu tarihte açılacak kararını bakanlık olarak alma durumunda değiliz. Bütün bakanlıklardan görüş alınarak bir karar alınacak. Biz 1 Haziran’da kademeli olarak açılmasını istiyoruz ama süreç dinamik.

Bizim 1 Haziran için birden fazla planımız var. İnşallah her şey yolunda gider 1 Haziran’da okulları açarız. Ya da kısmi bir açılmaya gidebiliriz. Önümüzdeki haftalarda şartlara bakacağız, ilgili kuruluşlarla bakacağız ve değerlendireceğiz.

Bir öğrencimiz, çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa bir üst sınıfa geçecek fakat sorumlu olarak geçecek. Biz çocuğun lehine olan kararı vermekteyiz. Yasal olarak da düzenleme yapıldı.

Okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran'da mı açılacak? Bakan Selçuk'tan yeni açıklamalar…

“UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS’A KADAR SÜRECEK”

Türkiye'de Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrenci olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, alınan tüm kararların birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğini söyledi. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.

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