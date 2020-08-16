Okumak için Tanzanya’dan geldi, üniversite birincisi oldu

Bahçeşehir Üniversitesi, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni online yapıldı. Bilgisayar ekranı başında kep ve cübbeler giyildi. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mudrik Muhammed Haji üniversite birincisi oldu. Pandemi nedeniyle ülkesine dönen Haji’ nin diploma ve üstün başarı simgesi olarak sadece birincilere geleneksel olarak verilen, ‘Altın Beyin' ödülünü BAU Global Başkanı Enver Yücel ve Rektör Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Tanzanya Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo'ya teslim etti.

“AMACIM, ÜLKEME DEĞİŞİKLİK GETİRMEK”

Zanzibar Adası'nda doğan Mudrik Muhammed Haji, arkadaşlarının tavsiyesiyle üniversite eğitimi için Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Üç çocuklu ailenin en büyüğü olan Haji, üniversiteyi burslu okuduğunu söyledi. BAU’da farklı ülkelerden çok insan ve kültür tanıdığını söyleyen Haji, tüm öğrencilere eğitim hayatlarında büyük hedefler belirleyerek, ulaşmak için mücadele etmelerini tavsiye ederken, Uluslararası öğrencilere hoşgörülü tavrı nedeniyle Türkiye’ye de teşekkür etti.

“EN İYİ PROFESÖR ANNEM”

Törende duygusal bir konuşma yapan Birinci Haji, “Çocukluğumda, babamın hafta sonları da dahil olmak üzere haftanın her günü çalışıp eve çok geç dönmesinin nedenini hiç anlamıyorum. Artık büyüdüğüme göre, yaptığımız tek şeyin daha iyi bir yaşama sahip olmamızı ve başardığımızı garanti etmek olduğunu anlıyorum. Ve annem… Birçok profesörle tanıştım ama onların en iyisisin çünkü bugün bildiğim her şeyi bana öğrettin.”dedi.

ENVER YÜCEL: TÜRKİYE İÇİN GURUR VERİCİ

BAU Global Başkanı Enver Yücel törende kısa bir konuşma yaparak, “Bahçeşehir Üniversitesi her geçen gün büyürken, kalite olarak da derinliğine büyümeye gayret ediyoruz. Çünkü üniversitenin rolü sadece öğrenciye diploma kazandırmak değil araştıran, bilime, teknolojiye katkı sağlayan bir yapıda da olmalıdır. Araştırma üniversitesi yolculuğumuzda mükemmel adımlarla ilerliyoruz. Dünya sıralamasında da, BAU’ nun geldiği nokta Türkiye için gurur vericidir” dedi.

ULUSLARARASI ÖNCÜ ÜNİVERSİTE

Başkan Yücel sözlerini, “Öğrencilerimize, dünya insanı olma anlayışı getirdik. Çünkü biz kurulurken ‘uluslararası bir üniversite olacağız' demiştik. Dünyada teori ve sektörleri buluşturan, yeni nesil üniversite anlayışının öncüsü olduk. Çalışmaları daha da ileriye götürüp, daha da güzel işler yapacağız. Uluslararası sınıf arkadaşlarınız sizlere, iş dünyasında Uluslararası kapılar açacaktır” diye sürdürdü.

REKTÖR KARADENİZ: ULUSLARARASI ELÇİ OLARAK GÖRÜYORUZ

BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise, 5 bin öğrencilerinin mezun olduğunu ve pandemi nedeniyle uzaktan hibrit tören yaptıklarını ancak daha sonra yüz yüze tören de yapılacağını bildirdi. Rektör Karadeniz, Bahçeşehir Üniversitesi’nden şimdiye kadar 124 ülkeden 43 bin öğrenciyi mezun ettiklerini kaydetti. Uluslararası öğrencileri aynı zamanda Türkiye için de uluslararası dostluk elçisi olarak gördüklerini kaydeden Rektör Karadeniz, “Bu yıl üniversite birincimizin Tanzanya'dan olması bizleri çok mutlu etti. Başka bir ülkeye gelip, okumak mezun olmak ve birincilikle bitirmek kolay değil” dedi.