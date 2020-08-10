Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim sezonu üniversitelerin açılış tarihi belli mi?

Üniversitelerin açılışı konusundaki belirsizlik devam ediyor. YKS tercihleri ardından üniversitelere yerleşecek olan binlerce öğrenci, şimdiden üniversitelerin hangi tarihte açılacağını merak etmeye başladı. Pandemi nedeniyle de sıkça gündeme gelen üniversitelerin açılışının geçen seneki tarihlerde olabileceği ve Eylül ayı içerisinde açılabileceği öngörülüyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin geçen sene açıldığı tarihlerde eğitimlerine başlayacağı tahmin ediliyor. Açılış tarihlerine dair YÖK’ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YÖK'TEN NORMALLEŞME REHBERİ

Rehberde, dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurullarınca salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar özelinde planlama yapılması gerektiğine işaret edildi. Salgının kontrol altında olduğu bir ilde yapılacak birebir pilotaj eğitimi ile vaka sayısının artma eğiliminde olduğu bir ilde Kovid-19 hastalarını takip eden bir klinikte yapılacak staj eğitimleri için alınacak önlemlerin farklı olacağı da rehberde vurgulandı. Eğitim ve öğretim yılının farklı aylarında, yine salgının seyrine göre alınan önlemlerin de çeşitleneceğine işaret edilen rehberde, ekimde uygulamalı eğitimlere devam eden bir programın, salgının yerel seyrine göre kasımda çevrim içi uygulamaya geçmek zorunda kalabileceği belirtildi.

UZAKTAN EĞİTİM ORANI ARTIYOR

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken YÖK Başkanı Yekta Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek.”