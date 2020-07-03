YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları bekleniyor…

Üniversite sınavına (2020-YKS) giren binlerce öğrenci sonuçların açıkalancağı günü iple çekiyor. YKS sonuçlarına göre üniversite tercihlerinde bulunacak öğrenciler, sonuçların tam olarak hangi gün açıklanacağını da öğrenmek istiyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2020-YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak ve ardından tercih dönemi başlayacak. İşte 2020 YKS sınavı hakkında merak edilenler…

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca öğrencinin iyi bir üniversite hayali ile girdiği YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'da ilan edilecek.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınavına giren öğrenciler, 28 Temmuz’da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında 29 Temmuz itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlerinin ne kadar süre açık olacağı hakkında bilgilendirme yapmadı.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.