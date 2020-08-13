YKS tercihlerinde son gün ne zaman? 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yaklaşık iki buçuk milyon üniversite adayı için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 14 Ağustos’ta tamamlanacak. TYT’den 150 puan ve üzeri ile, AYT/YDT testlerinden 170 puan üzeri alan adayların başvuruda bulunduğu tercihlerin ardından sonuçlar açıklanacak. YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda ÖSYM henüz tarih duyurmadı. YKS tercih sonuçları hakkında açıklama geldiği anda sayfamızda paylaşacağız. İşte YKS tercihleri ile ilgili merak edilenler…

YKS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Tercih süresi, 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağını henüz duyurmadı. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları bu ay içerisinde açıklanacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl henüz kayıt tarihleri açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

YKS TERCİH KILAVUZU