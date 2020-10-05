Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yüz yüze eğitim hangi sınıflarda başlayacak?

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim devam ederken, öğrenciler de kademeli olarak okula gitmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin kapsamının genişletildiğini ve  2, 3, 4 ile 8 ve 12. sınıflar için başlayacağını duyurdu.

20:27 -
Haberler Eğitim
Yüz yüze eğitim hangi sınıflarda başlayacak?

Dünya genelinde maddi manevi yıkıma yol açan corona virüsü nedeniyle ülkemizde de eğitimde aksamalar yaşanıyor. Salgın önlemleri kapsamında kademeli olarak eğitimin başlamasıyla 21 Eylül’de ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri  yüz yüze eğitime geçiş yapmıştı.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim hakkında şunları söyledi:

Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.

2, 3 ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz.

Bunlara ilave olarak ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Uygun bulunan köy okullarında da yüz yüze eğitimde herhangi bir engel görülmemiştir.

İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz.

İlginizi ÇekebilirSon dakika... Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklamasıSon dakika... Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması İlginizi ÇekebilirOkullar mesleki ve teknik liseler için de açıldı! Yüz yüze eğitim nasıl olacak?Okullar mesleki ve teknik liseler için de açıldı! Yüz yüze eğitim nasıl olacak?

 

Corona Cumhurbaşkanı Dünya meb okul son dakika uygulama yüz yüze
Son güncelleme: 20:33 05.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more