Yüz yüze eğitim hangi sınıflarda başlayacak?

Dünya genelinde maddi manevi yıkıma yol açan corona virüsü nedeniyle ülkemizde de eğitimde aksamalar yaşanıyor. Salgın önlemleri kapsamında kademeli olarak eğitimin başlamasıyla 21 Eylül’de ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime geçiş yapmıştı.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim hakkında şunları söyledi:

– Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.

– 2, 3 ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz.

– Bunlara ilave olarak ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Uygun bulunan köy okullarında da yüz yüze eğitimde herhangi bir engel görülmemiştir.

– İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz.

İlginizi Çekebilir Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması