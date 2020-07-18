ABD’de haziranda rekor bütçe açığı: 864 milyar dolar

Corona virüsü salgının merkezi olan ABD’de, federal hükümetin bütçe açığı haziranda 864 milyar dolarla aylık bazda rekor kırdı. Salgın döneminde vergi gelirleri düşerken devreye alınan büyük teşvik paketleri rekor açık getirdi.

Haziran 2019’da 333 milyar dolar vergi toplayan federal hükümet, bu yıl haziranda 241 milyar dolarda kaldı. Vergi geliri yüzde 27,6 azaldı. Harcamalar ise aynı dönemde 342 milyar dolardan 1,11 trilyon dolara yüzde 224,7’lik artış kaydetti.

ABD’nin sadece haziran ayında verdiği bütçe açığı, Türkiye’nin 2019 yılı milli geliri olan 753 milyar doları aşmış oldu.

AÇIK DÖRDE KATLANDI

Hazirandaki açıkla birlikte son 9 aylık bütçe açığı 2,7 trilyon dolara yükseldi ve geçen senenin aynı dönemindeki 747 milyar dolarlık seviyeyi neredeyse dörde katladı.

ABD’de mali yıl, 1 Ekim ile 30 Eylül dönemi olarak kabul ediliyor. 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 mali yılında bütçe açığının 3,7 trilyon dolarla rekor kırması bekleniyor. Geçen mali yılda bu rakam yaklaşık 1 trilyon dolardı.

Açık 3,7 trilyon dolar olursa, bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 17,3 gibi astronomik bir seviyeye ulaşmış olacak. Market Watch, milli gelire oranla bu düzeyde açığın İkinci Dünya Savaşı sonrasında ilk kez görüldüğüne dikkat çekti.

Mali olarak zor durumdaki sektör ve işletmelere verilen destekler, sayıları hızla artan işsizlere yapılan ödemeler ve doğrudan gelir destekeleri açığı artırdı.