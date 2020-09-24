Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Çeyrek altın kaç para oldu?

Son günlerde düşüş trendinde olan altın, bugün de düşüşüne devam etti. Altın alarak yatırımlarını korumak isteyen vatandaşlar, altındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor.
24 EYLÜL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN KAÇ PARA?
Alış: 457,95 Lira
Satış: 458,07 Lira
ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?
Alış: 746.50 Lira
Satış: 755.40 Lira
YARIM ALTIN KAÇ PARA?
Alış: 1.488.30 Lira
Satış: 1.508.90 Lira
CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?
Alış: 2.976.40 Lira
Satış: 3.006.10 Lira
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ALTI AYLIK GETİRİDE DE ZİRVE ALTININ
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.