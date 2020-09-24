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Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Çeyrek altın kaç para oldu?

Altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. Dün sabah saatlerinde 765 lira olan çeyrek altın bugün güne 755 lira olarak başladı. Kapalıçarşı gram altın fiyatı ise 458 lira oldu.

08:47 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Çeyrek altın kaç para oldu?

Son günlerde düşüş trendinde olan altın, bugün de düşüşüne devam etti. Altın alarak yatırımlarını korumak isteyen vatandaşlar, altındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor.

24 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 457,95 Lira

Satış: 458,07 Lira

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 746.50 Lira

Satış: 755.40 Lira

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.488.30 Lira

Satış: 1.508.90 Lira

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 2.976.40 Lira

Satış: 3.006.10 Lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Foto: Shuttterstock

ALTI AYLIK GETİRİDE DE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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