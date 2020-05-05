Altın fiyatlarında son durum ne? 5 Mayıs güncel altın fiyatları…

Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 631,7 Lira

Yarım altın: bin 263 Lira

Gram altın: 385,46 Lira

Cumhuriyet altın: 2 bin 522 lira

KUYUMCULARDAN ALTIN UYARISI

Denizli'de kuyumcu esnaflarından Serdar Baysal, sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği gün altının gram fiyatının 380 TL'den işlem gördüğünü kaydetti. Yatırımcıların fiyatları sürekli kontrol ederek almasını tavsiye eden Baysal, “Dünyada gelişen mevcut salgın hastalıktan dolayı altın fiyatları yükselmekte.. Altın ne olur diye sorarsanız önümüzdeki bu korona dediğimiz salgın devam ettikçe altın fiyatları durmayacaktır, yükselecektir. Yatırımcıların bizzat dikkat etmesini, çok zirveden değil de kontrol ederek almalarını tavsiye ederim” dedi.