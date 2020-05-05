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Altın fiyatlarında son durum ne? 5 Mayıs güncel altın fiyatları…

Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son yaşanan virüs salgınına bağlı olarak yükselişini sürdürüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

08:12 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum ne? 5 Mayıs güncel altın fiyatları…

Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 631,7 Lira

Yarım altın: bin 263 Lira

Gram altın: 385,46 Lira

Cumhuriyet altın: 2 bin 522 lira

Altın fiyatları ne durumda? 4 Mayıs güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

KUYUMCULARDAN ALTIN UYARISI

Denizli'de kuyumcu esnaflarından Serdar Baysal, sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği gün altının gram fiyatının 380 TL'den işlem gördüğünü kaydetti. Yatırımcıların fiyatları sürekli kontrol ederek almasını tavsiye eden Baysal, “Dünyada gelişen mevcut salgın hastalıktan dolayı altın fiyatları yükselmekte.. Altın ne olur diye sorarsanız önümüzdeki bu korona dediğimiz salgın devam ettikçe altın fiyatları durmayacaktır, yükselecektir. Yatırımcıların bizzat dikkat etmesini, çok zirveden değil de kontrol ederek almalarını tavsiye ederim” dedi.

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