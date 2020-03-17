Amazon 100 bin kişiyi işe alacak

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; İnternet üzerinden satış yapan perakende devi Amazon, corona virüs sebebiyle internetten yapılan alışverişlerin büyük oranda artması sonucu ABD’de 100 bin yeni eleman alacağını açıkladı. Amazon’un hali hazırda 798 bin çalışanı bulunuyor. Halihazırda Türkiye’de 100 bin kişiyi istihdam eden bir özel şirket yok.

Karantinada ürün bulamama kaygısıyla rafları boşaltan müşteriler, corona virüs salgınında evlerinde daha çok internet üzerinden alışveriş yapıyor ve satın aldıkları ürünler adreslerine teslim ediliyor.

Özellikle hijyen ürünlerinin mağazada düzenlenmesi ve evlere teslim için çok sayıda elemana ihtiyaç duyan Amazon’un yanı sıra Albertsons, Kroger ve Raley’s gibi firmalar, yeni eleman alımı için ilan vereceklerini duyurdu.

Bu şirketler, salgına kadar restoran, bar ve kafelerde çalışan, çoğu evlere servis yapan ancak tüm bu mekanların geçici süre kapatılması sebebiyle işsiz kalan elemanlara yöneldi.

Amazon, eleman alımı yapacağını duyurduğu açıklamasında “Bu elemanların hayat normale dönene kadar ve eski iş yerleri açıldığında kendilerini tekrar çağırana kadar bizimle çalışabileceklerini bilmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.