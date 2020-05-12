Amazon’dan virüse karşı UV ışınlı robot

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline gelen Amazon, corona virüsü salgını sırasında işçilerini yeteri kadar korumadığı için ağır eleştiriler aldı. Firmanın ABD’deki depolarında çalışan 600 kişinin virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı iddia edildi.

Business Insider'da yer alan habere göre Amazon, salgınla mücadele kapsamında önemli bir adım atarak UV ışınlarını kullanan dezenfektan robot geliştirdi.

R&D LABORATUVARI'NIN ESERİ

UV ışınlarının corona virüsünü öldürdüğüne inanılıyor. Son olarak Columbia Üniversitesi, bunu kanıtlamak için detaylı bir çalışma başlattı. Amazon'un R&D Laboratuvarı da hem depolarını hem de sahibi olduğu Whole Foods marketlerinin raflarını UV ışınlarıyla dezenfekte etmek için bu robotu geliştirdi ve denemelere başladı. Otellerdeki bavul taşıma arabalarına benzer bir tasarımı olan robot, üzerinde yer alan UV ışınlarını dezenfekte edilmesi istenen yere yansıtıyor. Robot, belirlenen rotada otomatik olarak hareket ediyor.

‘ÖNCE YAPAY ZEKA, ŞİMDİ DE UV ROBOT'

Amazon'un sözcüsü Kristen Kish, “Şirketteki tüm gruplarımızdan harika fikirler geliyor. Robotik grubumuz önce depolardaki çalışanlarımızı izleyip, sosyal mesafe kuralına uymalarını sağlayan bir yapay zeka programı geliştirdi. Şimdi de mobil UV dezenfektanı robotu denemeye başladık. Bu araç, henüz hiçbir Amazon deposunda ya da Whole Foods marketlerinde kullanılmıyor ancak bunun gerçekleşmesi bile heyecanlanmamızı sağladı. Çalışanlarımızı ve müşterilerimizi korumak için yenilikler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

UV IŞINLARI VİRÜSLERİN ÜREMESİNİ ENGELLİYOR

Bilim adamlarının yıllardır yaptığı, UV ışınlarının virüs ve mikropların genetiğini değiştirerek üremelerini imkansız hale getirdiğini gösteren çalışmaları var.

Son olarak Columbia Üniversitesi'nde devam eden deneylerde de benzer sonuçlar alındı. UV ışınlarının virüslere karşı etkisi kanıtlansa bile özellikle büyük depo ve marketlerin gerekli bölümlerinin bu ışıklarla kaplanması pahalı bir çözüm olur.

New York Times'a göre ortalama büyüklükteki bir Walmart mağazası için bu sistemin maliyeti 100 bin doları bulur. Ancak Amazon'un robotu gibi mobil araçlar, çok daha ucuz bir çözüm olabilir.