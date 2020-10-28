Bakan Albayrak: Ekonomimize güven artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu bugün ekonomik güven endeksini açıkladı. Endeks eylül ayında 88,5 iken, ekim ayında %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. “Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!” diyen Albayrak, “Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken ekimde %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi.” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Dolar ve piyasalarda son durum...