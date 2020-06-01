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Bakanlık: Kısa çalışma ödemeleri daha erken yatacak

TC kimlik numarasının son hanesine göre işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin 1-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 5 Haziran'da yapılması gereken ödemelerin erkene alındığını söyledi. Kısa çalışma ödeneklerinin hesaplara geçmesinde zaman zaman gecikmeler de yaşanabiliyordu. 3 milyonu aşkın çalışan için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapılmıştı.

Sozcu.com.tr
12:03 -
Haberler Ekonomi
Bakanlık: Kısa çalışma ödemeleri daha erken yatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugünden itibaren ödemeye başlayacağız.” dedi.

Bakan Selçuk, Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Haziran tarihinde yapılması beklenen Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene alınarak, bugünden itibaren T.C. Kimlik numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Corona virüsüyle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için ödemelerin başvuru sürecinde bildirilen banka hesaplarına yatırılacağını aktaran Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların da PTT üzerinden ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.

‘MAYIS AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 1-5 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK’

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında tüm toplum kesimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, “Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Buna göre; T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 1 Haziran'da, 2 olanlara 2 Haziran'da, 4 olanlara 3 Haziran'da, 6 olanlara 4 Haziran'da, 8 olanlara da 5 Haziran'da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.


(*) Maksimum alınabilecek kısa çalışma ücretleri

aile banka
Son güncelleme: 12:21 01.06.2020
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