Borsa İstanbul salgını unuttu, küçük yatırımcı akınıyla kayıplarını geri aldı

Corona virüsü salgını küresel ekonomiye darbe vururken, hisse senedi piyasalarındaki iyimser hava dikkat çekiyor. 2019’u 114 bin 425 puanla kapatan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün 115 bin 190 puanla kapanarak, 2020’de salgın kaynaklı yaşadığı kayıpları geri almış oldu.

Endeks, 21 Ocak’ta 123 bin seviyeleriyle rekor kırdıktan sonra salgının etkisiyle gerilemeye başlamış ve 23 Mart’ta 84 bin seviyelerini görmüştü. 21 Ocak ile 23 Mart kapanışları arasındaki fark, yüzde 31’e ulaşmıştı.

23 Mart sonrasında yükselişe geçen endeks, henüz rekor seviyelerine geri dönmese de, corona virüsü kaynaklı kayıplarını geri almış oldu.

YABANCI ÇIKTI, KÜÇÜK YATIRIMCI AKIN ETTİ

Mevduat faizlerinin enflasyonun çok altına gerilemesi, birikimi olan vatandaşların borsaya ilgisini artırdı. 2019’un tamamında sadece 24 bin 519 artan Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısı, 2020’nin 1 Ocak-19 Haziran döneminde 366 bin 198 ile olağanüstü bir artış kaydetti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, yıl başında 1 milyon 203 bin 438 olan Borsa İstanbul'daki toplam yatırımcı sayısı, 19 Haziran itibarıyla 1 milyon 569 bin 636'ya yükselmiş durumda.

Küçük yatırımcının artan ilgisinin de endeksteki yükselişte etkili olduğu belirtiliyor.

Yerlinin artan ilgisine karşı, Borsa İstanbul'da yabancı kaçışı dikkat çekiyor. Yıl başında Borsa İstanbul'da yüzde 65'ler seviyesinde olan yabancı payı, 19 haziran itibarıyla yüzde 52,1 seviyesinde bulunuyor. 27 Aralık 2019'da 32,4 milyar dolar olan yabancıların hisse stoku, 12 Haziran itibarıyla 23,4 milyar dolara gerilemiş durumda.

DÜNYADA DA BORSALAR REEL EKONOMİNİN ÖNÜNDE

Uluslararası Para Fonu (IMF), Nisan ayında yayımladığı raporda küresel ekonominin bu yıl yüzde 3 küçüleceği tahmini paylaşmış ve 1930’lardaki Büyük Buhran sonrasın en büyük ekonomik krizin yaşandığını belirtmişti.

Bu duruma rağmen, başta ABD olmak üzere küresel borsalarda Mart’taki çöküşten sonra hızlı toparlanma kaydedildi. 2019’u 3230 puanla kapatan S&P 500 endeksi, 23 Mart’ta 2237 puanla dip noktayı gördükten sonra 8 Haziran’da 3232 puanla kayıplarını geri aldı. Ancak daha sonra salgında ikinci dalga endişeleri ve ticaret gerilimlerinin artacağı endişesiyle dalgalı bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para musluklarını sonuna kadar açması ve trilyonlarca dolarlık teşvik paketleri yükselişte etkili oldu.



Sozcu.com.tr’ye konuşan Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan, son dönemde yurt dışı piyasaların biraz daha karışık bir görüntü sergilediğini belirtti. Erkan’a göre bu tabloda, salgında ikinci dalga endişeleri ve bunun küresel ekonomedeki resesyonu uzatacağı korkusu, artan jeopolitik riskler (Çin-Hindistan, K.Kore ve G.Kore gibi), karışık Amerikan siyaseti ve ABD-Çin ticaret ilişkilerinin nereye varacağının belirsizliği gibi endişe faktörler etkili oluyor.

Erkan, bu durumun piyasalarda bir miktar alternatif varlık talebini de beraberinde getirdiğine dikkat çekerek “Altının, dolar endeksinin, tahvil faizlerinin reaksiyon verdiğini görüyoruz. Bu negatifliği, küresel merkez bankalarının parasal genişleme politikası ve birkaç iyi ekonomik veri dengelemeye çalışıyor” dedi.

BORSA İSTANBUL DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTI

“Yurt içi ise gözle görülür şekilde pozitif ayrışmış durumda ve yabancı yatırımcı davranışı ile BIST ilişkisi zayıfladı, bunu da yabancı payı düşerken borsanın yükselmesinden görüyoruz” diyen Erkan, “Yerli yatırımcının ağırlığının artması ve borsaya daha çok ilgi göstermesi, defansif sektörlerden ana endeks hisselerine ve sektörlerine başta bankacılık olmak üzere ilginin artması ve getiri arayan yatırımcının diğer enstrümanlarda getiri potansiyelini zayıf görmesinin etkileri bunda var” değerlendirmesinde bulundu.

Faizlerin düşmesi ve normalleşme aşaması ile beraber ekonomide artan talep ve kredi talebinin pandemi döneminde durgunluk yaşayan sektörlerin olumlu etkilendiğini belirten Erkan, “Bu hafta Merkez Bankası'nın da faiz kararı var ve politika faizinin 25 baz puan daha düşmesini bekliyoruz. Artan yerli yatırımcı ilgisi ve düşen faizler borsanın hikayesi olarak destekleyici olmayı sürdürebilir” dedi.