Boş vaatlerle Türkiye’yi oyaladılar

TÜSİAD'ın “Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu” tanıtım toplantısına, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın “Sorun çıkarmamamızı istemiyorsa AB bizi daha fazla oyalamasın” çıkışı damga vurdu. İngiltere COP26 Bölgesel Büyükelçisi Sir Laurie Bristow'un da katıldığı webinar'da Birpınar şöyle konuştu:

VAATLERLE OYALANDIK

“Biz gerekli tavizleri verdik. 5-6 yıldır bizi sürekli oyalama taktikleri ile oyalıyorlar. Sabrımız kalmadı artık. BM sözleşmesinde Türkiye, ‘gelişmiş ülkeler' listesinde. Bu listeden çıkarılacağımıza dair verilen sözler hiç tutulmadı. Türkiye sorun çıkarsın istenmiyorsa boş vaatler bırakılmalıdır.

Ortadoğu, Çin dahi AB çevre fonlarından yararlanabilirken Türkiye bu fonlardan yararlanmıyor ve bize Paris Anlaşması dayatılıyor. Hiç şık olmuyor. Bu sorun çözülmeden Türkiye'nin 2016'da imzaladığı Paris Anlaşması'nı meclisten geçirerek taraf olma ihtimali yok.”

HEDEFLER TUTMUYOR

Toplantının açılış konuşmasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “2020 sonrası küresel iklim rejiminin omurgası olan Paris Anlaşması'nı yakından takip ediyoruz ve stratejik öncelik olarak benimsiyoruz” dedi. İngiltere COP26 Bölgesel Büyükelçisi Sir Bristow ise küresel iklim krizi ile mücadelede dünyanın Paris Anlaşması'nda konulan hedefleri yakalamaktan çok uzak olduğunu söyleyerek bu açıdan iş dünyasına önemli görevler düştüğünü belirtti.

Toplantıda, Kadir Has Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erinç Yeldan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sevil Acar'ın hazırladığı “Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu”nun detayları paylaşıldı.

AZLAŞMAZLIK AB'YE İHRACATA 1.8 MİLYAR EURO DARBE VURACAK

– Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu'na göre eğer Türkiye, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı uygulamaz ise Sınırda Karbon Uygulaması ile AB pazarına yapılan ihracatta ton başına 30 ila 50 Euro ödenmesi gerekecek.

– AB'ye ihracatımıza bunun maliyeti 24 sektör için yıllık 1.8 milyar Euro'ya kadar çıkabilecek.

– Bundan en çok 170 milyon Euro ile çimento sektörünün etkilenmesi bekleniyor. Çimentoyu makine, otomotiv, demir çelik ve tekstil ürünleri izliyor.

– Eğer Türkiye mutabakatı uygular ve 30 ila 50 Euro'luk karbon vergisini ödemek durumunda kalmazsa, bunun milli gelire yüzde 5.7 ila yüzde 7 olumlu etkisi olacak.