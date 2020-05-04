Büyümenin öncü verisinde önemli düşüş

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) corona virüs salgınını durdurmak için Türkiye ve dünya çapında alınan önlemler nedeniyle Nisan’da endeks tarihinin en sert düşüşünü kaydederek 11 yılın en düşük seviyesi olan 33.4’e indi.

Endeks küresel finansal krizinin en ağır etkilerinin hissedildiği Ocak 2009’da 32.9, Şubat 2009’da 33.4 değerini almıştı. Üretim ve yeni siparişler Haziran 2005 yılında hesaplanmaya başlanan endeks tarihinde emsali görülmemiş seviyelerde daraldı. İmalatçılar istihdam azalttı.

50’NİN ALTINDAKİ SEVİYELER DARALMA İŞARETİ

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Şubat’ta iki yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra Mart’ta 48.1’e gerilemişti. Endekste 50’nin altındaki seviyeler daralmaya, üstündekiler ise büyümeye işaret ediyor.

Fabrikaların salgın hastalık nedeniyle kapatılması sonucu imalat ve yeni siparişler endeksleri Nisan’da sırasıyla 16.9 ve 17.8’e gerileyerek endeks tarihinin en düşük değerini aldı.

CORONA ETKİSİ

Yeni ihracat siparişleri de 21.2 ile endeks tarihinin en düşük seviyesine düştü. İmalatçıların satın alma faaliyetlerindeki zayıflama corona virüsü salgınının tedarik zincirlerinde yarattığı tahribatı gözler önüne serdi.

Siparişlerin teslim süresi anket tarihinin en uzun değerini alırken, imalatçılar bazı tedarikçilerin kapanması nedeniyle ham madde ve lojistikte zorluk çektiklerini ifade ettiler.

Girdi maliyetleri de TL’deki değer kaybı nedeniyle son üç ayın en düşük seviyesinde olsa da güçlü bir artış kaydetti. İmalatçılar girdi fiyatı artışlarını fiyatlarına yansıttıklarını bildirdiler, ancak bazı imalatçıların satış için yaptıkları tenzilatlar fabrika çıkış fiyatlarının Ocak ayından bu yana en düşük artışı kaydetmesine yol açtı.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor. (REUTERS)