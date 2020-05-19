Çarklar ağır dönecek

Corona virüsü sonrası normalleşme takvimlerinin 3 kritik sektörü olan, turizm, yeme-içme ve havacılık ağır kayıplarla da olsa haziran ayında çarkları yeniden çevirmeye hazırlanıyor.

İlk çeyrekte uluslararası arenada 2020 için özellikle havacılık ve turizm sektörü açısından yüzde 70-80 arasında bir küçülme tahmin edilirken, yeme-içme sektöründe ise pek çok oyuncunun Covid-19 sonrası kepenk açamayacağı belirtiliyor.

Restoran ve kafelerde açılış yapmak için hazırlık yapan oyuncuların en az yüzde 50'lik bir ciro kaybı ile başlangıç yapacağı açıklandı. Çarkların yavaş yavaş döneceğinin belirtildiği bu süreçte turizm sektörünün 18-24 ay, havacılık sektörünün ise 3 veya 4 çeyrek sonunda 2019 rakamlarına dönebileceği belirtiliyor.

İLK ADIM ATILACAK

Sosyal yaşamın normalleşmesi açısından da kritik önem taşıyan bu 3 sektörün temsilcileri ‘Covid-19 Sonrası Turizmde Yeni Normaller' webinar'ı ile haziran ayı ile başlayacak yeni döneme dair planlarını aktardı.

Türkiye Otelciler Birliği Başkan Müberra Eresin, tam anlamıyla normalleşmenin ne zaman başlayacağına dair henüz bir tahminin mümkünün olmadığına işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Turizm ve konaklama sektörünün haziranın ikinci haftası ile normalleşme yolunda ilk adımlarını atacağını düşünüyoruz. İlk etapta çarkların dönmesi bizim için asıl olan. Çarklar dönmeye başladığında planlama ve program devreye girebilir. İyi senaryoyla ilk hareketlenme iç turizmle başlayacak. Avrupa ile hareketlenme ise eylül, ekim hatta kasıma sarkabilir. Diğer sektörlerle mukayese edildiğinde turizm ve konaklama sektörünün virüs etkisi geçtiğinde en son toparlanacak sektör olacağını tahmin ediyoruz.”

YÜZDE 50 KAYIP

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer ise sermaye yapısı zayıf olan sektörün 2-3 aylık bir kapanma dolayısıyla geriden gelen borçları ödemekte zorlandığını aktardı.

Demirer, “Biz teminat sıkıntısı olan sicil kaydı geçmişte sıkıntılı olabilen KOBİ'leriz. Krediye ulaşma oranı yüzde 1-2'lerde. Bu sektörün geri dönüşte daha ne kadarı kapısını açacak? Geri dönüşle birlikte zorunlu tüketime hizmet verenler yüzde 50 kayıpla başlarız diyorlar. Daha zor günleri görmedik” değerlendirmesini yaptı.