Çeyrek ve gram altın fiyatı düştü mü? 11 Ağustos altın fiyatları ne kadar?

Son haftalarda tüm zamanların rekorunu kıran altın fiyatları bugün kısmi azalış yaşadı. Son zamanlardaki artış nedeniyle, altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarda akşam saatlerinde gram altın fiyatının 468 TL’den 452 lira seviyelerine geldiği görülüyor. Çeyrek altın ise 783 lira dolaylarından işlem görürken, akşam saatlerinde 744 liraya kadar geriledi. İşte altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatı: 452 lira

Çeyrek altın fiyatı: 744 lira

Yarım altın fiyatı: 1491 lira

Cumhuriyet altını fiyatı: 2965 lira

FİYATLAR ARTTI, ALTIN BULMAK ZORLAŞTI

Son günlerde altındaki yükseliş hızla devam ediyor. Altındaki yükselişle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın ediyor. Durum böyle olunca kuyumcularda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altında sıkıntılar yaşamaya başladı.

Anlık değişen fiyatlar nedeniyle kuyumcular son zamanların en yüksek cirolarını yaptı. İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Kani Kont, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dolardaki artışlar birlikte altın fiyatları da yükselmeye başladı. Ciddi anlamda panik şekilde satışlarımız var.” diye konuştu.

Vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunan Kont, “Bu konuda biraz daha sakin olmalarını istiyoruz. İnsanlar fiyatların daha yükseleceği söylentileriyle birlikte kuyumcular çarşısına akın ediyorlar. Stoklarımız bitti. Şu anda çarşımızda çeyrek, yarım ve cumhuriyet ve gram altın maalesef yok. Tedarik etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Altının İstanbul’dan parça parça geldiğini belirten Kani Kont, “İstanbul’dan kısım kısım geliyor ama biraz daha sabır etmelerini bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde fiyatlar oturacak. Satmak isteyenlerde bence acele etmesinler.

Son dönemde inanılmaz şeyler oldu. Normalde fiyatlar yükseldiğinde vatandaşlar bozdurmaya geliyordu ama şimdi tam tersi altın alıyorlar. Bizler birkaç ay içerisinde yaptığımız ciroları iki günde gerçekleştirdik. Şuanda tamamen satış var alışımız sıfır diyebiliriz” diyor.

“GEÇEN HAFTA SIKINTI YAŞADIK”

Eskişehir Kuyumcular Oda Başkanı Ercan Arıyürek, Eskişehir’de şu anda altın konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, “Geçtiğimiz hafta özellikle çeyrek altın ve Cumhuriyet altını temininde sıkıntı yaşadık. Ancak şu anda fiyatlar biraz geriye çekildiği için hem çeyrek hem Cumhuriyet altını Eskişehir kuyumcularında yeteri kadar var.

Daha önce altın fiyatları yükselişe geçtiğinde insanlar genellikle ellerindeki altını satmaya gelirlerdi. Ancak geçtiğimiz hafta fiyatlar yükseldiğinde insanlar daha çok altın almaya, tüm yatırımlarını altına yapmaya yöneldikleri için bir sıkıntı yaşandı. Arz-talep meselesi” dedi.