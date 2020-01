CHP’li Gürer’den kırmızı et çıkışı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu stoklarında 50 bin ton sığır eti bulunduğunu açıkladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, et fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, “Stokta et var ama fiyatları durmuyor” dedi.

STOKTA NE KADAR ET VAR?

CHP'li Fethi Gürer, et fiyatlarındaki artış nedeniyle Tarım Bakanı Pakdemirli'ye şu soruları yöneltti: “Et ve Süt Kurumu, kurban bayramında satılamayan hayvanlardan ne kadar satın almıştır? Stokta bulunan kesilmiş et ne kadardır? Stok fazlalığı var mıdır? 2017-2018-2019 yıllarında, besicilerden doğrudan yapılan hayvan alım sayıları nedir? Halen et ve süt kurumu toptan satış fiyatları nedir?”

Bakan, stoktaki etle ilgili “Et ve süt kurumu stoklarında yaklaşık 50.000 ton sığır eti mevcut olup canlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunmamaktadır” bilgisini verdi.

ESK'NIN ALDIĞI HAYVAN SAYISI

Bakan Pakdemirli, Et ve Süt Kurumu'nun son 3 yılda aldığı hayvan sayısını da açıkladı: “Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Et ve Süt Kurumu (ESK), kurban bayramında satılamayan 171 büyükbaş hayvanı satın almıştır. 2017 yılında 23 bin 823 büyükbaş, 8 bin 51 küçükbaş ve 5 milyon 234 bin 50 adet kanatlı hayvan, 2018 yılında 157 bin 229 büyükbaş, 2 bin küçükbaş ve 4 milyon 450 bin 644 adet kanatlı hayvan, 2019 yılın ilk 6 ayında ise 149 bin 471 büyükbaş, 348 küçükbaş ve 2 milyon 476 bin 201 adet kanatlı hayvan alınmıştır.”



FİRMALARA UYGULANAN FİYAT

Pakdemirli, ESK'nın, kamu kurumları ile toplu alım yapmak isteyen şahıs/firmalara uygulamakta olduğu fiyatları da “Gövde sığır 31,50 TL, sığır kıyma 31,50 TL, sığır kuşbaşı 34,00 TL ve gövde tavuk 11,00 TL şeklindedir” diyerek açıkladı. Pakdemirli, son 18 yılda Et ve Süt Kurumu'nun 2 adet kombinasının satıldığını ve 4 adet kombinanın ise devredildiğini kaydetti.