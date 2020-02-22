Çin’de maaş ödemelerinde sorunlar başladı

Çin’de corona virüsü salgını nedeniyle ekonomi yüzde 40 kapasiteyle çalışırken, giderek artan sayıda şirket çalışanların ücretlerini ödemede sıkıntı yaşamaya başladı.

Bloomberg’in aktardığına göre, birçok şirkette ücretler gecikmeli ve eksik ödenmeye başlandı. Yaptığı işe ve performansa göre ücret alanlarda kayıp daha büyük oldu.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARACAKLAR

Örneğin Hangzhou kentinde kodlama ve robotik okulunda çalışanların ücretleri yüzde 30 ile yüzde 50 oranında düştü. Hengqin Adası’nda bulunan ve salgın nedeniyle şu an kapalı tutulan tema park Lionsgate Entertainment World’da çalışanlar ücretli izne çıkarılırken, ücretsiz izne de hazır olmaları istendi.

Hong Kong’da lüks bir restoranda şef olarak çalışırken ücretsiz izne çıkarılan Jason Lam, harcamalarını karşılayamadığından dert yandı.

Henüz net veriler ortaya çıkmasa da, Çinli işe alım sitesi Zhaopin’in 9 bin 500 çalışanla yaptığı ankete göre, işçilerin üçte birinden fazlasının ücretlerde gecikme ve kesinti ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Zhaopin’in verilerine göre, şubatın ilk haftasında yeni işe girişler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 gibi yüksek oranda azaldı.

“Bir dakikada Ticaret Hukuku” kitabının yazarı ve danışman Edgar Choi, binlerce yabancı işçinin de şubatta ücretlerini ya hiç alamamaktan ya da kesintili almaktan şikayet ettiğini aktardı.

FOXCONN’DA ÜÇTE BİRLİK ÖDEME

Şanghay merkezli elektrikli otomobil üreticisi NIO şirketinde maaş ödemeleri de bir hafta ertelendi.

Apple’ın en önemli tedarikçilerinden Foxconn’un Şenzen’deki fabrikasında işçiler, Yeni Yıl tatili dönüşü çalışmaya başlamadan önce yurtlarda karantina altında tutuldu ve bu sürede normal ücretlerinin üçte biri ücret alabildi.

Öte yandan, ücretlerini az ya da tam alabilen çalışanlar, tüketimlerini de ciddi oranda kısmış durumda.