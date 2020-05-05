Dolar nereye gidiyor?

Corona virüsü salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri devam ederken, TL’deki değer kaybı artıyor.

Güne 7,02 seviyelerinden başlayan dolar/TL, gün içinde yükselişini sürdürdü. Böylece 2018’de görülen 7,24’lük rekor seviyeye biraz daha yaklaşıldı. 1 Ocak 2020’de dolar/TL kuru, 5,95 seviyelerindeydi.

BLOOMBERG: 500 MİLYON DOLAR SATILDI

Öte yandan, TL’deki değer kaybını frenlemek için kamu bankalarının bugün de dolar satışı yaptığı öne sürüldü.

Bloomberg’ün haberine göre, kamu bankaları bugün yaklaşık 500 milyon dolar satarak kurdaki artışı durdurmaya çalıştı.

“YÜKSELİŞ SÜREBİLİR”

Ünlü Menkul Değerler DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma’dan Murat Akyol, “Dolar/TL’de 7,00 seviyesinin belirgin şekilde aşılmış olması kısa vadeli teknik görünümü önemli ölçüde bozuyor. Bu açıdan bakıldığında kurda yukarı yönlü risklerin geçerliliğini koruduğunu söylenebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Akyol ayrıca, “TL'nin reel faiz desteğinden yoksun olmasının yanında Merkez Bankası’nın (TCMB) rezerv rakamlarının tartışılmaya devam etmesi özellikle risk iştahının daraldığı dönemlerde TL lehine hareket alanının sınırlı olduğunu gösteriyor” dedi.

“YÜKSEK CDS VE DÜŞÜK FAİZ HASSASİYET YARATIYOR”

Tera Yatırım’dan ekonomist Enver Erkan, corona virüsü pandemisi boyunca küresel piyasalarda artan dolar talebi ve bunun bir sonucu olarak likidite sıkışıklığının birçok gelişmekte olan ülke parasının dolar karşısında baskılanmasına neden olduğuna dikkat çekti.

“TL de bu sürecin değer kaybedenlerinden olarak, yoğun dolar talebinden etkileniyor” diyen Erkan, “İşin içinde emtia fiyatlarının ve başka dinamiklerin de olması gelişmekte olan ülkelerin reaksiyon aralığında değişimlere neden olmakta” dedi.

TL'nin kendine has hassasiyet unsurlarının ise yüksek CDS (kredi iflas riski) ve düşük faiz olarak görülmekte olduğuna işaret eden Erkan, “Offshore piyasalarda TL'ye karşı pozisyon almanın maliyeti yüksek, buna rağmen yurt dışı swap piyasası hareketli. Buna karşın, yabancının TL karşısında spekülatif pozisyonlanması devam etmekte. Nisan ayı enflasyon verilerinden sonra da kur hareketi 1 Mayıs'ta aşılan 7 seviyesinin üzerine yerleşme gösterdi” değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLER FED’DE

Erkan, kur açısından kritik olacak faktörleri ise şöyle sıraladı:

Büyük merkez bankaları ile yapılan swap görüşmelerinin olumlu sonuçlanması, özellikle Fed-TCMB arasında bir dolar-TL swap anlaşması kurun da gerilemesini sağlar. Virüs sonrası döneme ilişkin normalleşmeye geçiş çalışmaları dünyada var, ancak ekonomilerin normal seyrine dönmesi ve sermaye hareketlerinin normalleşmesi zaman alır. Kısa vadeli döviz likiditesi ihtiyacının sağlanması adına FX swap anlaşmaları ile alakalı gelişmeleri izlemekte fayda var.

MERKEZ’DEN ADIM GELDİ

Merkez Bankası (TCMB) döviz karşılığı TL swap piyasası işlem limitlerini döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30’undan yüzde 40’ına yükseltti.

Reuters’a bilgi veren bankacılar TCMB’nin yaptığı bu değişikliğin BDDK’nın yurtdışı swap limitlerini ve aktif rasyosu düzenlemelerinin ardından geldiğini söylediler.

Karar, TCMB’nin swap (döviz-TL takası) aracılığıyla rezervlerini artırmasını sağlayabilir.