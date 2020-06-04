Döviz vergisinden ihracat belgeli kaçış

Kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı binde 2'den yüzde 1'e artırılırken, bazı işlemler bu vergiden muaf tutuldu. Bankaların yaptığı çeşitli kambiyo satışları, bazı döviz kredisi işlemleri, sanayi sicil belgesine haiz işletmeler ile ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV sıfır oranında uygulanıyor.

İhracatçı birliklerine, henüz ihracat yapmasa bile şirketler üye olabiliyor. Bu açık noktanın iş dünyasında yavaş yavaş yayılmaya başladığı ve ihracatçı birliklerinde üyelik yoğunluğu oluştuğu belirtiliyor.

200 TL İLE KAYIT

İhracatçı birliklerine kayıt sırasında şirketlerin ihracat yapıp yapmadığına bakılmıyor. Giriş aidatı olarak sadece 200 TL ödeyen işletmeler, vergi mükellefiyet yazısı, nüfus cüzdanı fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi, taahhütname ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile birliklere üye olabiliyor. Bu sayede işletmeler, sadece 200 TL karşılığında binlerce dolar vergi ödemekten kurtuluyor. Üyelik kaydının tamamlanmasından sonra ise her yıl için sadece 100 TL üyelik aidatı ödeniyor.