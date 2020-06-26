Dünya devi Verizon da Facebook boykotuna katıldı

ABD'nin en büyük GSM şirketlerinden Verizon artık Facebook'a reklam vermeyeceğini açıkladı. Facebook'un nefret söylemi ve ırkçılık paylaşımlarına platformunu açmasını protesto eden şirketler arasına katılan Verizon bugüne kadar Facebook'a reklam ambargosu uygulayan en büyük şirket oldu.

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd protestoları süresince Facebook'un nefret söylemine zemin hazırlıyor olduğu iddiaları yüksek sesle dillendiriliyordu.

‘BİZİ RAHATLATACAK ÇÖZÜM BULUNANA KADAR…’

Verizon tarafından CNN'e yapılan açıklamada, “Facebook bizi rahatlatacak kabul edilebilir bir çözüm üretene kadar reklamlarımıza ara veriyoruz” ifadesi kullanıldı.

Verizon'un ardından diğer GSM devleri AT&T ve T-Mobile reklam boykotuna katılıp katılmamak konusunda açıklama yapmadılar.

Verizon yetkilisi şirketin Facebook ve Instagram'da paylaşım yapıp yapmayacağı konusunda ise net bir açıklama yapmadı. Facebook Verizon'un boykotu hakkında bir açıklama yapmadı. Daha önce North Face ve Unilever'e ait bazı şirketler Facebook'un reklam ambargosuna katılmıştı. Facebook bu ambargolara karşı nefret söylemi üzerinde daha çok çalıştığını ifade etmiş ve karara saygı duyduğunu söylemişti.

SOSYAL MEDYA YENİDEN Mİ TANIMLANIYOR?

Verizon 2017 yılında da benzer gerekçelerle YouTube reklamlarını çekmişti. Bünyesinde 135 bin kişi çalıştıran Verizon 2019 yılını 131 milyar dolar gelirle kapattı. Şirketin Facebook'tan reklamlarını çekiyor olması ve başka şiretlerin de benzer kararlar alması sosyal medyanın geleceğine ilişkin belirleyici olacak. Facebook gibi bir devin büyük geliri reklam. Şirketin bu ve benzeri gelirlerden yoksun kalması platformda köklü değişikliklere sebep olabilir.