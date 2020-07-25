Dyson 900 işçiyle yollarını ayıracak

Torbasız elektrikli süpürgenin mucidi olan, ev aletleri üreticisi Dyson, yeniden yapılanma planı çerçevesinde 900 işçi çıkaracak. BBC'de yer alan habere göre şirket, İngiltere'de 600 kişi çıkaracak. Dyson'dan yapılan açıklamada, salgın sonrası insanların alışveriş alışkanlıklarının değiştiği, internet satışlarının arttığı kaydedildi. İşten çıkarmaların müşteri hizmetleri ve perakende bölümünden yapılacağı belirtildi.

‘DEVLET DESTEĞİ ALMADIK'

Şirketin dünya çapında 14 bin çalışanı bulunuyor. Dyson, herhangi bir elektronik mağazasında bile ürünlerini satmak için kendi personelini kullanmayı tercih ediyordu. Firma dünyada 80 ülkede hizmet veriyor. Bir şirket sözcüsü konuyla ilgili olarak, “Corona virüsü salgını, tüketici davranışlarındaki değişiklikleri hızlandırdı. Bu nedenle bizim de müşterilerimizle etkileşime girerek, ürünlerimizin satışı konusunda değişiklikler yapmamız gerekiyor” dedi. Ayrıca şu ana kadar devlet desteği almadıklarını ve daha önce kimseyi işten çıkarmadıklarını hatırlattı.

KURUCUSU JAMES DYSON, İNGİLTERE'NİN EN ZENGİNİ

Dyson elektrikli araba işine de girmişti. İngiltere'deki mühendisler geçen sene ‘harika bir elektrikli araba' geliştirse de bunun ticari olarak uygun olmadığına' karar verilerek üretime geçilmedi.

Dyson'ın kurucusu Sir James Dyson ve ailesi 16.2 milyar poundluk servetiyle bu yıl ilk kez İngiltere'nin en zengini olmuştu.