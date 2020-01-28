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Facebook’tan personele Çin yasağı

Çin'deki corona virüsü salgını hızla yayılırken, Facebook'tan personelin Çin'e gidişine kısıtlama geldi. Şirket ayrıca son dönemde Çin'e gitmiş personelinin evde çalışmasını istiyor.

Sozcu.com.tr
15:18 -
Haberler Ekonomi
Facebook’tan personele Çin yasağı

Facebook personelinin Çin’e gidişine sınırlama getirdi. Business Insider’a açıklama yapan şirket, çok gerekli olmadıkça personelin Çin’e gitmesine izin vermeyeceklerini, Çin’e gitmesi gerekliliği bulunan personel için özel izin şartı olacağını ve konuya çok hassasiyet göstereceklerini belirtti.

Şirket ayrıca, hem Çin’de bulunan hem de son dönemde Çin’e gidip geri dönmüş çalışanlarının ofiste değil evde çalışmalarını istedi.

28 Ocak itibarıyla 16 ülkeye yayılan virüs nedeniyle Çin’de hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Facebook Çin’de yasaklı ancak Çin’de ofisi bulunuyor.

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Business Insider Çin Facebook
Son güncelleme: 15:26 28.01.2020
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