‘Grup üyeliği’ suç sayılacak

Borsa İstanbul'da son dönemde bazı küçük şirketlerin hisselerindeki sert hareketler tartışma yaratırken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeni bir karar aldı. Yatırımcıları, yatırım tavsiyesi ve borsa için kurulan sosyal medya grupları konusunda zaman zaman uyaran SPK'nın aldığı karara göre, daha önce hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş olan kişilerin yatırım tavsiyesi vermek amacıyla açtıkları sosyal medya gruplarına üye olanlar da suça iştirak etmiş sayılacak.

‘ÖNÜNE GEÇEMEZLER'

Kurulun, 4 Haziran'da yaptığı uyarıda da, “Gruplarda yatırımcıların zarara uğradığı görülmekte olup, bu kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir” denilmişti. Ancak yayımlanan yeni kararda bu gruplara üye olmanın da suça iştirak sayılacağı aktarıldı. Konuyu değerlendiren ekonomist Uğur Gürses, otoritelerin sadece ceza kesmekle değil kamuoyunu eğitmekle de yükümlü olduklarını ifade ederek, “Hisse senedi yatırımcısı olmanın bir köşe dönme fırsatı değil, tam tersi uzun vadeli bir bakış açısı edinerek yapılması gerektiğini anlatamamışlar ki; borsa halen ya kumarhane ya da kısa sürede köşe dönme kapısı olarak görülüyor. Kimse temettüden bahsetmiyor, herkes hisse fiyatının kaça katlandığından bahsediyor” dedi. Cezalarla bu tür eğilimlerin önüne geçilemeyeceğini kaydeden Gürses, “Ceza kesebilirler, fakat bu tür piyasa manipülasyonları ile para kazanma güdüsünün önüne geçecek, kamuoyunu aydınlatıcı uygulamalar olmalı” diye konuştu.

16.7 MİLYON TL'LİK ‘AÇIĞA SATIŞ ' CEZASI

SPK açığa satış yasağına uymayan kurum ve kişilere de ceza yağdırdı. Açığa satış yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 aracı kurum ve 18 yatırımcı hakkında toplam 16.7 milyon TL para cezası kesildi. SPK'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; “25.02.2020 tarihinden sonra sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı şekilde gerçekleştirilen açığa satış işlemlerinde sorumluluğu tespit edilenler hakkında, aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7222 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesi ile değiştirilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103'üncü maddesinin birinci fıkrası hükmünde öngörülen cezai yaptırımların uygulanacağı hususlarının yatırımcılara hatırlatılmasında fayda görülmektedir.”

ALDIKLARI RİSKİN FARKINDA DEĞİLLER

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, borsaya gelen yeni yatırımcıların piyasadaki aşırı iyimser havadan etkilenip bunun sürekli olacağını zanneden ve genellikle bilgisi düşük kişilerden oluştuğunu aktardı. Gündoğdu, “Hisse senetleri piyasasının özünde risk vardır. Bilgi ve psikolojik etkenler fiyatlara o kadar hızlı yansır ki bazen planların tam aksi yönünde senaryolar oluşabilir. Bu kadar riskli bir yatırım aracı için borçlanarak, kredi çekerek, evini, arabasını satarak plan yapan yatırımcılar ne kadar yüksek bir risk aldıklarının farkında değil. Sürekli al sat yapmak zorunda değiller, bu sermaye piyasasının yapısına aykırı. Tüyoda adrenalin var. İnsanları kandıran his de bu” yorumunu yaptı.