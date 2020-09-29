İhracatçı Arap ülkelerinden endişeli

Taylan BÜYÜKŞAHİN Can ÇAPAR

Son dönemde yaşanan diplomatik gelişmeler nedeniyle ilişkilerin gerildiği Ortadoğu ülkelerinden Türkiye'ye yönelik adımlar atılmaya başlandı. Suudi Arabistan'ın 1 Ekim'den itibaren Türk mallarını boykot kararı sonrası ihracatçılar, benzer adımın diğer Arap ülkelerinden de gelmesinden endişe ediyor. Suudi Arabistan, ithalatının önemli bir kısmını Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gerçekleştiriyor. Boykot kararını BAE üzerinden delmek isteyen ihracatçılar, bu ülkenin de Türkiye'ye tavır alabileceğini, 1 Ekim'den itibaren zor bir dönemin kendilerini beklediğini belirttiler.

TEK GELİR İHRACAT

SÖZCÜ'ye konuşan ihracatçılar, Suudi Arabistan'ın halı, gıda, mobilya ve tekstil gibi sektörler açısından önemli bir pazar olduğunu ifade ederek, buradaki kaybın ikamesinin kolay olmayacağını ifade ettiler. Pandemi nedeniyle zor bir yıl geçirdiklerini vurgulayan ihracatçılar, Suudi Arabistan sonrası Ortadoğu pazarında yaşanacak diğer kan kayıplarının hem sanayiciyi hem de ülke ekonomisini oldukça olumsuz etkileyeceğini kaydettiler.

Turizm ve doğrudan yabancı yatırım açısından büyük bir kayıp yaşayan Türkiye'nin döviz geliri konusunda elinde en güçlü silahı ihracat kaldı. Pandemi nedeniyle daralan pazarlarla birlikte alınan boykot kararları, ihracatta yaşanan kaybı büyütecek. Bu yılın ilk 8 ayında yapılan 1.8 milyar dolar ihracat ile Suudi Arabistan, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 14'üncü ülke konumunda yer alıyor. Bu dönemde tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri yaptıkları 205.2 milyon dolarlık ihracat ile ilk sırada yer alırken, 201.9 milyon dolar ihracatla halı sektörü ikinci oldu. Hububat ürünlerindeki ihracat 163.6 milyon dolar olurken, su ürünleri, hayvansal mamuller ile meyve ve sebze ihracatı da buna eklenince, gıdada 300 milyon dolara yaklaşan bir ihracat hacmi oluştu.

KAYIP BÜYÜK OLUR

Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine en yoğun ihracatın yapıldığı bölgeler Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri oldu. Boykot kararının yayılması durumunda bu bölgelerdeki ekonomik kayıp büyük bir boyuta ulaşacak.

İÇ PİYASADA FİYATLAR DÜŞECEK

Akdeniz Yaş Meyve-ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Necdet Sin, 2019 yılında Hatay'ın yüzde 86 ile Arabistan'a en çok ihracat yapan il olduğunu, ekonomik girdinin de 57 milyon doların üzerinde olduğunu belirtti. Arabistan pazarının Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Sin, “Özellikle Suudi Arabistan ve Körfez, bizim için önemli bir pazar ve o pazara Hatay'dan mevsimine göre aklınıza gelebilecek her şeyi gönderiyoruz” dedi. Ambargonun kısa sürede kaldırılmasını dilediğini ifade eden Sin, ambargonun diğer pazarlar ile iç piyasadaki fiyatları etkileyeceğini kaydetti. Sin, “İç piyasada fiyatlar düşecek, diğer pazarlardaki denge değişecek” diye konuştu.