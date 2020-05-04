İran, paradan dört sıfır atıyor

İran Bakanlar Kurulu, 2019 yılının temmuz ayında para birimi riyalden dört sıfır atılması yönündeki merkez bankası önerisini kabul etmişti.

Ancak tasarı meclise bugün gelebildi. İran'ın resmi haber ajansı ISNA, mecliste yapılan oylamada, riyalden dört sıfırın atılması ve bundan sonra para biriminin tümen olmasını kabul edildi. Karar, yetkili birim tarafından incelendikten sonra hayata geçirilecek.

TRUMP'IN YAPTIRIMLARI RİYALİ ÇÖKERTTİ

Reuters’ta yer alan habere göre, yeni karar neticesinde mevcut 10 bin riyal, 1 tümene denk gelecek. İran Merkez Bankası'na dönüşümü tamamlaması için 2 yıl süre tanınacak.

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Donald Trump, ABD başkanı seçildikten sonra, Obama'nın 2015 yılında İran ile yaptığı nükleer anlaşmadan çekildi. Ardından bu ülkeye birçok yaptırım getirdi. Bunun sonucunda İran para birimi yüzde 60 değer kaybetti.

1 DOLAR, 156 BİN RİYALE EŞİT

Şu anda resmi olmayan piyasalarda 1 ABD doları, 156 bin İran riyali olarak işlem görüyor. İran'daki yüksek enflasyon ve riyalin düşük değeri, 2017'de büyük sokak gösterileri yapılmasına neden olmuştu.

Türkiye de 1 Ocak 2005’te Türk Lirası’ndan altı sıfır atarak, Yeni Türk Lirası’na geçmişti. 1 Ocak 2009’da ise ‘yeni’ ibaresi kaldırılmıştı.