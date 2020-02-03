İranlıların Türkiye’den konut alımı, 2 yılda 7 kat arttı

Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Dr. Serpil Kahraman, turizmden ticarete, konut alımından şirket kurmaya kadar İranlıların Türkiye’ye olan ilgisinin her yıl artarak, devam ettiğini söyledi.

İranlıların ev almak, iş kurup, ticaret yapmak için Türkiye’yi ve özellikle İstanbul’u tercih ettiğini, turizm ve tatil için ise Van gibi komşu illerin yanı sıra Antalya’ya ilgi gösterdiklerini anlatan Kahraman, “Son yıllarda yabancı sermaye çekmek amacıyla bir dizi politika uygulayan Türkiye’ye, çevresindeki birçok ülkeden yatırımcı geliyor.

Yabancıların Türkiye’ye yönelik yatırımlarının önemli bir kısmı gayrimenkul yatırımı olarak yapılırken şirket kurarak yapılan sermaye yatırımında da son dönemde gözle görülür bir artış var. Her iki alanda da İranlılar ilk sıralarda yer alıyor” diye konuştu.

İRANLILARIN KONUT ALIMINDA 2 YILDA 7 KAT ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yabancılara satılan konut sayısının 2018 yılında 40 bin 44 olduğunu belirten Kahraman, “2019 yılında ise bu sayı yaklaşık yüzde 14,8’lik artışla 45 bin 967 olarak gerçekleşti.

Ülke uyruklarına göre konut satışlarına baktığımızda Irak 7 bin 596 konutla başı çekerken Irak’ı 5 bin 423 konutla İran vatandaşları izliyor. Ancak İran vatandaşlarının konut alım oranlarında dikkat çekici artış söz konusu. Şöyle ki 2017 yılında 792, 2018 yılında 3 bin 652 olan sayı, 2 yıl içinde neredeyse 7 kat artarak, 2019’da 5 bin 423’e ulaşmış durumda” dedi.

YABANCI ORTAKLI ŞİRKET KURULUMUNDA İLK SIRADALAR

İranlıların Türkiye’ye olan ilgisinin, yabancı ortak sermayeli kurulan şirketlerde de sürdüğünü belirten Kahraman, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2019 yılı verilerine göre, yabancı ortak sermayeli kurulan şirket sayısında 970 şirket ile İran 1’inci sırada yer alıyor. 2016 yılında Türkiye’de toplam 298 şirket kuran İranlılar, bu rakamı 2017’de 357’ye, 2018’de ise bin 19’a çıkardı.

2019’da ise bir önceki yıla göre yaşanan azalışa karşın 970 şirket ile ilk sırada yer aldıklarını görüyoruz. İran sermayeli şirketlerin 799’unun İstanbul’da kurulduğu görülürken İzmir’de ise 14 İran ortaklı şirket kurulmuş. Şirketlerin faaliyet alanlarına baktığımızda ise 423 ile en çok toptan ve perakende ticaret alanında faaliyet gösterdiklerini görüyoruz. 2019’da ulaştıkları toplam sermaye bedeli ise yaklaşık 138 milyon TL” diye konuştu.

TURİST SAYISINDA 2 MİLYONU AŞARAK İLK 5’TELER

Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik projeler ve tanıtım faaliyetleri dışında coğrafi yakınlık, sosyokültürel benzerlikler gibi etkenlerin İranlıları, Türkiye’ye çeken unsurlar arasında olduğunu dile getiren Serpil Kahraman, Türkiye’ye gelen toplam turist sayısına bakıldığında, ilk 5 ülke arasında yer aldıklarını belirtti.

Kahraman, “Ülkemiz son dönemde İran’ın 1 numaralı turizm destinasyonu ve gerek sayıca gerekse harcama oranı bazında turizmde en fazla paya sahip olan ülkelerden biri. Geçtiğimiz yıl ülkemizi ziyaret eden İranlı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 2 milyon 102 bin 890 kişiye ulaştı. Türkiye’ye gelen toplam yabancı turist oranında, İranlıların payı yüzde 5’e yaklaşmış durumda. Özellikle İstanbul, Van ve Antalya İranlılar için popüler. Turizm amaçlı ülkemize gelişleri, sonraki dönemde yatırım yapma kararlarını da etkiliyor” dedi. (DHA)