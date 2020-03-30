İstanbul’da gıda kolilerini iş insanları dağıttı

İstanbul Valiliği tarafından organize edilen ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan gıda kolileri bugün dağıtılmaya başlandı.

Sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca dağıtılacak olan 300 bin gıda kolisinin ilk bölümü Vali Ali Yerlikaya´nın katıldığı bir programla yola çıktı.

10 HAYIRSEVER

Vali Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre gıda kolilerinin hazırlanmasında devletin cebinden bir kuruş çıkmadı. Kolilerin ücretlerini iş insanları Cemal Kalyoncu, Nihat Özdemir, Mehmet Cengiz, Mehmet Nazif Günal, Yıldırım Demirören, Vahap Küçük, Fuat Tosyalı, Mesut Toprak Bey, Nazım Salur ve Fenerbahçeli futbolcular üstlendi.

Kolilerin dağıtımında önce bir konuşma yapan Vali Ali Yerlikaya, şunları söyledi:

“50 bin adres, bu haftadan itibaren 6 hafta boyunca her hafta devam edecek. Bu kolileri farklı bir programla dağıtıyoruz. Her birinin navigasyon programlarına uygun adreslerini, enlem, boylamlarını aldık. İstanbul´da önemli bir girişimcimiz Getir, içinde bulunduğumuz depoda tanzim ediyor. Bunlar burada İl Tarım Müdürlüğü gıda mühendislerimizin gözetiminde büyük bir heyecanla, aşkla gece gündüz 24 saat hazırlanıyor. En zamanlı 39 ilçede 7-8 bin hanenin kapısını çalıp büyüklerimize, kalbimizden sevgiyi en güzel şekilde izar ederek kendilerine takdim edeceğiz.” diye konuştu.

‘BİR LİRASINDA DEVLETİN PARASI YOK’

“Bu şehrin valisi olmaktan onur duyarak söylemek istiyorum ki; bu 300 bin kolinin bir lirasında devletin parası yok.” diyen Vali Yerlikaya, şöyle devam etti:

“Şu anda önceliğimiz evden dışarıya çıkamayan, 65 yaş ve üstü büyüklerimiz. Bu hafta dağıtılacak olan 50 bin gıda kolisinin hayırseveri Kalyon Holding, Cemal Kalyoncu Bey. İkinci hafta Limak Holding, Nihat Özdemir Bey. Üçüncü hafta Cengiz Holding, Mehmet Cengiz. Dördüncü hafta MNG Holding Mehmet Nazif Günal.

Beşinci hafta Demirören Holding Yıldırım Demirören Bey. Altıncı hafta 25 bin koli LCW Vahap Küçük, 10 bin koli Fuat Tosyalı, 5 bin koli Mesut Toprak Bey, 10 bin koli GETİR firmamız. Hem 300 bin koliyi yerine ücretsiz götürüyor, bununla da yetinmiyor, 10 bin koli de hayrediyor.

Buraya gelirken yolda Ali Koç Bey de aradı `Fenerbahçe Spor Kulübü´nün tüm futbolcularının 33 bin kolisini mutlaka verirseniz biz minnettar oluruz´ dedi. Ben de milletimiz adına kabul ettim ve 333 bin koli oldu. Bunları da hayırseverlerimiz adına 39 ilçe kaymakamımızın belirlemiş olduğu bu güzel isimlere teslim edeceğiz.”

İstanbullulara ‘evde kal’ çağrısında da bulunan Vali Yerlikaya, kolilerin hazırlanma aşamalarını inceledi. Daha sonra gıda kolileri araçlara yüklendi ve Vali Yerlikaya´nın talimatıyla yola çıktı.