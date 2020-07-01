İşten çıkarmaya üç ay yasak beklerken yasak bir ay oldu

2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası milyonlarca çalışan işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Bu durumun önüne geçmek için hükümet, 17 Nisan tarihinde aldığı kararla 3 ay boyunca işten çıkarmaları yasaklamıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 9 Haziran tarihinde NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, “Fesih kısıtını 3 ay daha uzatacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan daha sonra bir toplantıda yaptığı açıklamada, “Fesih kısıtı uzatılacak. Şu an yeni normale alışırken işverenimizi desteklemek ve işçimizi korumak anlamında bir 3 ay daha uzatacağız inşallah Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle.” ifadesini kullanmıştı.

UZATMA HAKKI CUMHURBAŞKANI’NDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işten çıkarma kısıtlamasını 3 ay daha uzatma yetkisi bulunuyordu. Bakan Selçuk’un yaptığı açıklama da alınan kararın bu yönde olduğunu düşündürdü.

Ancak işten çıkarma kısıtlaması beklendiği gibi 3 ay uzatılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açılamada 17 Temmuz’da sona eren sürenin sadece 1 ay uzatıldığını belirtti.

YENİ PAKET BEKLENİYORDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk normalleşme desteği olarak düşünülen pakete ilişkin daha önce bir takım açıklamalarda bulunmuştu.

Selçuk, kısa çalışmaya başvurmuş ya da ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışma sürelerine geçebilmesi için, Ocak 2019-Nisan 2020 arasında bir şekilde işinden ayrılmış, işini kaybetmiş olan çalışanların tekrar işe dönmesi için, kayıt dışı istihdamı kazanmak için, işverenlere prim desteği sunulacağını belirtmişti.

Ekstra işe alım yapan işverene de “İlave İstihdam Desteği” adı altında destek verileceğini belirten Selçuk, işsizlerden üç ay içinde çalışmaya geri dönenlerin, bu üç aylık süreçte kayıp sigortalarının da devlet tarafından ödeneceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan işten çıkarma yasağı ile birlikte, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin de 1 ay daha devam edeceğini belirtti.