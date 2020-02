Kamyoncu esnafının giderleri yüzde 300 arttı

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım kamyoncu esnafının yaşadığı sorunları Sözcü’ye anlattı. Kamyoncu esnafının girdi maliyetlerinin son 2 yılda yüzde 300 arttığını belirten Yalım, “Son 2 yılda köprü, otoyol, akaryakıt, araç parçası, sigorta ve KASKO gibi giderleri yüzde 300 artmasına rağmen, yük taşıma fiyatları 10 yıl öncesiyle aynı. Kredi ile TIR ya da kamyon alan ya da araç parçası değiştiren nakliyecilerimiz şu an bankalara borçlarını ödeyemiyor. Konya’da ve bundan bir ay önce İzmir’de nakliyeci arkadaşlarımız intihar etti. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Bunun gibi acı hadiseler artık yaşanmasın” dedi.

“ESNAFIMIZ ÇOK ZOR DURUMDA”

“İktidar partisi bütçedeki açığı ulaşım sektöründen kapatmak istiyor” diyen Yalım sözlerine şöyle devam etti: “AKP yap işlet devret modeliyle yapılan köprülere büyük zam yaptı. Akaryakıt fiyatları almış başını gitmiş. Şu an nakliyecilerimiz gittikleri her kilometre başına 5 liralık akaryakıt yakıyor. Bundan birkaç yıl önce nakliyeci götürdüğü yük ücretinin üçte biri kadar yakıt yakardı. Şu an götürdüğü yük ücreti ve akaryakıt maliyeti hemen hemen aynı. Ben 29 yıldır nakliye işi ile uğraşıyorum. Şu an esnafımız çok zor durumda.”

CHP’Lİ VEKİLDEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kamyoncu esnafının yaşadığı sorunlarının çözümü noktasında yapılması gerekenleri de açıklayan Yalım, “Kamyoncu esnafımızın sorunlarının çözüme kavuşabilmesi için öncelikle araçlara plaka tahdidi getirilmeli. Vergi kaçırmaların ve fiyat düşürmelerin önüne geçilebilmesi için ton-kilometre uygulaması getirilmeli. Ben bu sisteme kamyon metre ismini verdim. Bir diğer yapılması gereken şey ise, Avrupa ülkelerinde aksiz adı ile nakliyecilere verilen mazot desteğinin benzerinin Türkiye’de de uygulanması” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNİ KAMYON GARAJLARI GÖSTERİYOR”

Para kazanamadığı için TIR’ını satma derecesine geldiğini aktaran TIR şoförü Mehmet Karaca, “Ben kendi TIR’ımın şoförlüğünü yapıyorum ama buna rağmen elime bir şoför maaşı dahi geçmiyor. Şu an aracımın kontağını çalıştırmadan bir ay yerinde kalsa dahi aylık gideri 5 bin lira. Taşıdığımız yüklerin hepsi karaborsa. Yük sahipleri iş olmadığını bildiği için yük taşıma ücretini düşürüyor. Ülkemizin geldiği ekonomik durumu en güzel özetleyen yer kamyon garajlarıdır. Para kazanamadığımız için TIR’ımı satışa çıkartmayı düşünüyorum, ama alan yok. En son hurdalığa vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“KAMYONCU ESNAFININ ÇIĞLIĞINI KİM DUYACAK?”

3 gündür götürecek yük bulamadığı için Konya Kamyon garajında kaldığını ve ailesini görmeye gidemediğini belirten kamyon şoförü Mustafa Sarılı ise yaşadığı sorunları şu şekilde aktardı:

“Evliyim ve 4 çocuğum var. Ankara’dan Konya’ya yük getirdim. Götürecek yük bulamadığım için 3 gündür kamyon garajındayım ve çocuklarımı görmeye gidemiyorum. Geçen gün burada bir arkadaşımız intihar etti. Kamyoncu esnafının çığlığını kim duyacak. Para kazanamadığımız için yemek öğünlerini daha düşürdük. Bu şekilde bu mesleği ne kadar devam ettirebiliriz bilemiyorum.”