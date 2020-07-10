Kent Gıda hisseleri için önleyici tedbir kararı

Hisse değeri son dört ayda yüzde 600 artan ve piyasa değeri Türkiye’nin en büyük özel bankalarından birini geride bırakan Kent Gıda için Borsa İstanbul’da flaş bir karar geldi.

Dün akşam KAP’ta yayımlanan açıklamada, 10 Temmuz’dan (bugün) itibaren Kent Gıda hisselerinde “kredili işlem yasağı” ve “brüt takas” önleyici tedbir uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KENT payında 10/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağı”na ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı” ve “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır.”

Halka açıklık oranı yüzde 8,48 olan Kent Gıda’nın piyasa değeri defter değerinin 50 katına çıkarken, fiyat kazanç oranı 400’ler seviyesine yükselmiş durumda. BİST 100 hisselerinde fiyat kazanç oranı ortalaması ortalaması 9 seviyesinde.