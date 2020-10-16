Kütlü pamuk primi 1.1 TL oldu

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir'de düzenlenen Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkarıldığını söyleyen Bakan Pakdemirli, “Pamuk, tekstil sanayinin önemli bir ham maddesi. Ülkemiz ürettiği ve ihraç ettiği kaliteli tekstil ürünleri ile dünyada söz sahibi olmuş bir ülke.

Ülkemiz, dünyanın önemli pamuk üretim merkezlerinden birisi. Pamuk üretiminde dünyada 6. sırada, verimde ise 3. sıradayız. Son 18 yılda yürüttüğümüz başarılı politikalar ve destekler sayesinde kütlü pamuk verimi dekarda yüzde 40 artarak 500 kilograma ulaştı.” dedi.

PRİM 1.1 TL’YE ÇIKARILDI

Pamukta pirim desteğinin kilogram başına 80 kuruş olduğunu söyleyen Pakdemirli, “Üreticilerimizden gelen talepler ve yaptığımız detaylı analizler sonucu kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık; ayrıca pamuk üreticilerine, mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1,23 lira destek ödeyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. (İHA)

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