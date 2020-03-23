Memurlar çalışma programlarını bekliyor

İsmail AKIN İsmail AKDUMAN Halil ATAŞ Müslüm EVCİ

Resmi Gazete’de memurların esnek veya dönüşümlü çalışmaya geçeceklerine ilişkin bir karar yayımlandı.

Yayımlanan kararda memurların mesai saatleri bağlı bulundukları ilgili birimler tarafından düzenlenecek.

KONYA

Türkiye Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi Veli Doğrul “İl müdürlükleri bir program hazırlayacaklar. Corona virüsü salgını nedeniyle kronik hastalığı olanlar, engilliler ve diyabet hastalarına idari izin verildi. Virüsten dolayı kamu binalarımızda bir yoğunluk yaşanmıyor. Kamu çalışanlarımızı da bu süreçte korumamız gerekiyor Önümüzdeki günlerde planlamalar yapıldıktan sonra kimin ne kadar süreyle hangi şartlar altında çalışacağı belirlenir” diye konuştu.

ANTALYA

Tüm Yerel-Sen Antalya Şube Başkanı Demet Kurupınar ise Antalya’da zabıta ve itfaiye birimlerinin dönüşümlü olarak çalıştıklarını belediyede ise zorunlu olmadıkça personelin çalışmadığını söyledi. Kurupınar, “Belediyeler bu konularda zaten başından beri hassas davranıyorlardı. Bu hafta da tamamen uygulamaya geçilmiş oldu” diyor.

BURSA

Türkiye Kamu-Sen Bursa il Temsilcisi İbrahim Bulut, “Genelge dün akşam çıktı. Uygulama bugün itibariyle başlayacak. Kurumların buna göre bir hazırlığı var. Biz Kamu-Sen olarak daha önce bu sıkıntı çıktığından beri yani en başından beri, kurumlarda yarım zamanlı esnek çalışma sistemine geçilmeli diyorduk. Sonuç itibariyle dün gece böyle bir genelge yayınlandı. Kurumlar işi tamamen durdurmamak ve yeter sayıda personel bırakmak şartıyla çalışmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

SAMSUN

Türkiye Kamu-Sen Samsun İl temsilcisi Ahmet Keskin ise dönüşümlü çalışma sistemi ile işlerin aksamayacağı görüşünde. Keskin, “Vatandaşların da dışarıya çıkmadıkları düşünülürse, kamu binalarında normal zamanlardaki yoğunluklar görülmeyecektir. Yani bazı kamu kurumları personelini dönüşümlü olarak çalıştırabilir. Sistem ve işler aksamaz diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.