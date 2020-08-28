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Merkez Bankası faizi fiilen çift haneye yükseltti

Politika faizini yüzde 8,25'te sabit bırakan Merkez Bankası, örtülü faiz artışına devam ediyor. 16 Temmuz'da yüzde 7,34'e kadar gerileyen Merkez'in fonlama faizi, dün yüzde 10 ile çift haneye yükseldi. Faiz en son 19 Mart'ta çift hanedeydi. Banka, piyasaya verdiği TL'nin maliyetini artırıp ve miktarını azaltıp kurdaki artışı frenlemeyi hedefliyor. Fonlama faiziyle birlikte vatandaşın ve işletmelerin kullandığı kredilerin faizleri de yukarı doğru gidiyor.

Sozcu.com.tr
10:16 -
Haberler Ekonomi
Merkez Bankası faizi fiilen çift haneye yükseltti

TL’deki değer kaybının ve enflasyon beklentilerindeki bozulmanın önüne geçmek için Merkez Bankası (TCMB) örtülü faiz artışlarına devam ediyor.

Politika faizini yüzde 8,25’te sabit tutan TCMB, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini (AOFM) dün itibarıyla yüzde 10’a çekti. Bu oran en son 19 Mart 2020’de çift hanedeydi.

BİR AYDA 266 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI

TCMB'nin piyasaya verdiği TL’nin ortalama faizi 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7,34'e kadar gerilemişti. Ancak 1 hafta vadeli repo ihalelerini durduran banka, diğer fonlama kanallarını kullanarak ortalama fonlama faizini dün itibarıyla çift haneye yükseltti.

Piyasaya sağladığı fonlamada daha yüksek faizli geleneksel yöntem reponun payının artabileceğini hafta içinde belirten TCMB, bu yöntemle fonlama maliyetini yükseltmeye dün de devam etti.

Politika faizi olan yüzde 8,25’ten bir hafta vadeli repo fonlamasını durduran TCMB, gecelik vadede yüzde 9,75, bir haftadan uzun vadede ise yüzde 11’in üzerinde maliyetle piyasayı fonluyor ve böylece fonlama maliyetini yükseltiyor.

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Son güncelleme: 10:25 28.08.2020
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