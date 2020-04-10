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Microsoft çalışanlarına üç ay ücretli izin veriyor

Microsoft, ABD'de çocuğu olan çalışanlarına okulların kapalı kalma süresi uzadığı için üç ay ücretli izin verme kararı aldı.

Sozcu.com.tr
11:55 -
Haberler Ekonomi
Microsoft çalışanlarına üç ay ücretli izin veriyor

ABD'de corona virüsünden kaynaklı olarak okulların kapatılmasının uzaması üzerine Microsoft çocuğu olan çalışanlarına 12 hafta ücretli izin veriyor.

Business Insider'da yer alan habere göre firma ‘12 Hafta Ücretli Pandemi Okul Kapanması İzin Programı'nı başlatıyor.

UNESCO'nun açıklamasına göre corona virüsü sebebiyle şu an eğitim gören 1.6 milyar öğrencinin yüzde 91'inin eğitimi aksıyor.

Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketleri corona virüsüne karşı çalışanlarına nakdi yardımda da bulunuyor.

Facebook 45 bin personeline ayda 1.000 dolar nakit yardımı sözü verirken Google ve Twitter'da sözleşmeli personellerini işten çıkarmayacaklarını açıkladı.

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ABD Business Insider Corona Dolar Facebook Google Microsoft okul sigorta Teknoloji Twitter
Son güncelleme: 11:56 10.04.2020
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