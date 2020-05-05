MMO’dan AVM’ler için hayati uyarılar

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Doç. Dr. İbrahim Atmaca, 11 Mayıs itibariyle alışveriş merkezlerinin (AVM) açılacak olması ve hayatın normalleşmesi ile ofis binalarının tekrar kullanılmasıyla ilgili “insanların toplu olarak bir arada bulunduğu bu tip binaların ısıtma, soğutma ve havalandırma tesisatlarında da COVID-19'a karşı yeni önlemler almamızı zaruri hale getirdiğini” söyledi.

“EKSTRA ÖNEMLER ALINMALIDIR”

Corona virüsü riskinin, enfekte kişilerin de bulunma ihtimali olan toplu yaşam alanları için hâlâ geçerliliğini koruduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Atmaca, iklimlendirme sistemlerinde ekstra önemler alınması gerektiğini vurguladı.

“Bu tip binalarda virüs yüklü ve havada asılı kalabilen parçacıkların hava akımlarıyla taşınması da söz konusudur. Bu nedenle bu binaların iklimlendirme sistemlerinde ekstra önemler alınmalıdır” diyen Atmaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Covid-19'un hapşırma, öksürme veya konuşma sırasında yayılan damlacık veya parçacıkların solunması veya yüzey teması ile bulaştığı varsayımı üzerinde sıklıkla durulmaktadır. Virüs bulaşmış kişiden salınan ve yaklaşık 1-2 metre mesafelere düşen 10 mikrondan daha büyük parçacıklar ile direkt temas yaygın bulaşma yollarından biri olarak görülmektedir.”



Doç. Dr. İsmail Atmaca”5 mikron büyüklüğün altındaki parçacıklar ise saatlerce havada asılı kalabilmektedir ki bu parçacıkların taşıdığı virüs iklimlendirme sistemi hava akımları ile mekan içerisinde dağılarak bulaşmaya neden olabilmektedir” ifadelerini kullanan Atmaca, “Farklı yollarla geçiş için alınan önlemlerin etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, belirli kabullerle geçiş ihtimalinin yüzde 15 temasla, yüzde 21 damlacıklarla ve yüzde 64 oranında havada asılı parçacıklarla olduğu sonucuna varılmıştır ki bu da bina iklimlendirme sistemlerinde alınacak tedbirlerin ne kadar önemli olduğunun açık bir göstergesi olmuştur”dedi.

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“EN ÖNEMLİ TEDBİR HAVALANDIRMADIR”

“AVM tipi binalarda en önemli önlem havalandırma miktarlarının artırılmasıdır” diyen Doç. Dr. İbrahim Atmaca, dikkat çeken şu açıklamayı yaptı: “İç ortamda virüs yayılımının kontrolü için iklimlendirme sistemlerinde uygulanabilecek temel iki önlem bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve en yaygın uygulama havalandırma olup, bu yöntemde ortama temiz hava verilip, içerideki kirli havayı dışarı atarak ortamdaki virüs miktarı azaltılabilir veya seyreltilebilir. İkinci ve daha az kullanılan yöntemse, ortamdaki havayı bir filtreden/temizleme cihazından geçirerek virüsleri tutma yoludur.”

“AVM'LER GECE DAHİ HAVALANDIRILMALIDIR”

AVM türü binalarda, pandemi döneminde havalandırma miktarı, enerji verimliliği gözetilmeksizin artırılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Atmaca, “Bu binalarda havalandırma gece bina kullanımda değilken dahi sürdürülmeli, daha az hava miktarı ile de olsa gece boyu havalandırma sistemi çalışmaya devam ettirilmelidir. Klima santrallerinin yüzde 100 dış havayla çalıştırılması dediğimiz tamamen taze havalı çalıştırılması, yani mahale verilecek havanın tamamen dışarıdan alınarak kullanılması, enerji tüketimini artırsa bile sağlık açısından uygun olacaktır” dedi.

Atmaca sözlerini şöyle noktaladı: Ayrıca kirli havanın atışının yapıldığı yerlere dikkat edilmeli, bu noktalardan insan geçişinin olmamasına özen gösterilmelidir. Taze havanın alındığı kanalda, toprak veya beton zemine çok yakın olmamalı, yerden yeterince yüksek bir noktadan havanın temin edilmesine özen gösterilmelidir.

Klima santrallerinde yapılacak bu fiziksel önlemler gerek içeriden çekilen kirli hava ile dışarıya virüsün atılması gerekse içeriye alınan taze havada virüs bulunma olasılığını azaltması sebebiyle önemlidir. Bütün bunların yanı sıra bu süreçte, klima santrallarında da normal temizlik periyotları kısaltılabilir ve bu santral içerisindeki yoğuşma tavaları ve serpantin yüzeylerinin dezenfeksiyonunda etkin kimyasallar kullanılabilir.