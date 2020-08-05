Mühendis fazlası, tekniker açığı var

Geleceğini belirlemek için üniversitesini tercih etmeye çalışan öğrencilere sanayicilerden yüksek okul önerisi geldi. Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Türkiye'de teknik yüksek okul mezunu teknikerlere büyük ihtiyaç duyulduğunu, buna karşılık fakülte mezunu mühendis fazlalığı yaşandığını belirterek, öğrencilere fakülte yerine yüksek okul tercih etmelerini önerdi. Ekinci, teknik yüksek okul mezunlarının, sayıları giderek artan mühendislere göre daha kolay iş bulabileceklerini söyledi.

DENGESİZLİK VAR

OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, 6-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak yüz binlerce öğrenciye tavsiyelerde bulundu. Ekinci, Türkiye'de işgücü piyasasında işgücü arzı ile talep arasında uyumsuzluk yaşandığını, öğrencilerin büyük çoğunluğunun masa başında işi hayal ederek tercih yapması nedeniyle tezgah başında çalışacak teknik eleman açığı oluştuğunu söyledi.

Bu dengesizlik nedeniyle bir tarafta iş arayan diplomalı işsizler ordusu, diğer yanda ihtiyaç duyulan ancak bulunamayan teknik eleman açığıyla karşı karşıya kalındığını anlatan Ekinci, şu değerlendirmeyi yaptı:

MESLEKLER YOK OLACAK

“Üniversite kapısına gelen öğrencilerimiz kendi geleceklerini şekillendirecekleri en önemli aşamaya geldi. Dünyanın endüstri 4.0 sürecine girdiği, dijitalleşmenin yaygınlaştığı bir dönemde diploma almak artık yeterli olmuyor. Çok yakın bir gelecekte mevcut mesleklerin çoğu tarihe karışacak. Bununla birlikte yeni yeni meslekler ortaya çıkacak. Türkiye'de yıllardır mesleki eğitim sorunu yaşanıyor.

Mesleki eğitim memleket meselesidir, ara eleman değil aranan eleman yetiştirilmesi gerekiyor. Meslek liseleriyle ilgili önyargılardan dolayı meslek liselerine yönelim arzu edilen seviyelere ulaşamadı. Toplumda herkes mühendis, doktor, avukat olmak istiyor. Oysa çok farklı meslekler var. Mühendise ihtiyacımız var ancak teknikere, teknisyene de ihtiyacımız var.”

SANAYİCİ BAZI ELEMANLARI BULMAKTA SIKINTI YAŞIYOR

Başkan Ekinci, öğrencilere ülke gerçeklerine uygun tercihlerde bulunmaları ve iş dünyasından gelen önerileri dikkate almaları çağrısında bulunurken, gençlerin her sektörde aranan eleman olmalarını sağlayacak doğru eğitim alanını belirlemeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye'de ihtiyacın çok üzerinde inşaat mühendisi olmasına rağmen yeteri kadar inşaat teknikeri olmadığına işaret eden Ekinci, “Aynı şekilde elektrik mühendisi çok ancak elektrik teknisyeni yeterince yok. Mali müşavirlerin sayısı ihtiyacın çok üstünde gelin görün ki ön muhasebeci bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Çok iyi bir üniversiteye girme imkanı olmayanların bu mesleklerle ilgili fakülte yerine yüksek okulları tercih etmelerinde büyük fayda var” dedi.