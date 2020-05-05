Mühendisler, garsonlar hasat için tarlada

Corona virüsü salgını sonrası ülkelerin karantina altına girmesi, mevsimlik işçi sektörünün bitmesine neden oldu. Hasat zamanı ek gelir için Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerinden Batı Avrupa'ya olan geçici göçlerin durması, tarımda ciddi bir krizin kapıya dayanmasını sağladı.

EVDE SIKINTI İÇİNDE OTURMAK YERİNE TARLAYI SEÇTİLER

CNN Business’ta yer alan habere göre, İngiltere buna bir çözüm getirdi. Hükümet, salgın nedeniyle işlerinden ücretsiz izne çıkartılanları tarlalarda hasatlara katılmaya davet etti. Bu davet, büyük bir kesim tarafından kabul gördü. Mühendisler, garsonlar, şoförler, aşçılar ve daha nice meslekten insan, evlerinde sıkıntı ve öfkeyle oturmak yerine gıda zincirinin en önemli halkasında rol almayı tercih etti. Yakın zamanda marul kesip, çilek toplamakla meşgul olacaklar.

Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanı George Eustice, “Normalde ülkemizde olması gerekenin üçte biri oranında mevsimlik işçi gelebildi. Biz de milyonlarca ücretsiz izne çıkmış kişileri, ikinci bir iş olarak haziran hasatlarına katılmaya davet ettik” ifadelerini kullandı.

Kent kasabasındaki Betts Ailesi'ne ait çiftlikte, iki hafta sonra başlayacak buz dağı marulu hasadı için işçi arandığı ağızdan ağza yayıldı. Ne bir ilan, ne de reklam verildi. Buna rağmen kısa sürede 50'den fazla başvuru oldu. Çiftliğin direktörü Nick Ottewell, 8 kişiyi seçti. Hep birlikte eğitim için ‘açık hava konferansı' düzenlendi. Tabii sosyal mesafe kuralına uyularak.

‘BELKİ DE TAMAMEN TARIMA YÖNELİRİM’

32 yaşındaki Daniel Martin normalde şantiyelerde çalışan bir mühendis. Ancak salgın, sektörlerinde neredeyse tüm işlerin durmasına neden oldu. Martin de soluğu çiftlikte aldı. Mühendis, “Bir arkadaşım tarlada çalışmıştı. Ben de bütün yaz koltuğumda oturmaktansa aktif olmayı seçtim. Dışarıda olmayı seviyorum” dedi. Martin şimdi forklift kullanacak.

Aşçı Thomas Tanswell ise, “Yeniden aktif olmam gerektiğini hissettim. Dış mekanda olmak daha güzel. Bu iş bir eldivenin elime oturması gibi bana uydu. Belki de tamamen tarıma yönelebilirim. Böyle güzel bir yerde ve atmosferde bulunmak çok güzel” ifadelerini kullandı.

‘YAZ BOYUNCA KALACAĞINIZIN SÖZÜNÜ VERİN’

Çiftlik direktörü Nick Ottewell'in ise haklı endişeleri var. Tam da hasat zamanında, çiftliğine gelen yeni elemanlarının karantinanın kalkmasıyla kendi işlerine dönmeleri çiftlik için felaket olur. Ottewell bununla ilgili olarak, “Tüm ekibimin Britanyalı olmasını çok isterim. Ancak bu mevsimlik bir iş ve Britanyalılar mevsimlik işlere pek sıcak bakmıyorlar. Yıllardır yabancı işçiler sayesinde işimizi ayakta tutuyoruz. Biz buradayız, Britanyalılar'ı da bekliyoruz. Ama lütfen bize bütün yaz kalacağınızın sözünü verin.”