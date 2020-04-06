Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödemeleri başlıyor

Hükümetin corona virüsü salgınından etkilenen aileler için başlattığı bin TL'lik sosyal yardımın ardından, öne çekilen Ramazan Bayramı ikramiyeleri de yarın ödenmeye başlıyor.

Sosyal yardım ödemelerinde PTT'de oluşan uzun kuyruklar, bakanlıkların yeni düzenleme getirmesine neden olmuş ve PTT şubeleri kapatılarak ödemeler evlere ulaştırılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ise banka ve PTT şubelerine yatırılacağı duyuruldu.

SSK'LILAR 7-10 NİSAN, BAĞKUR'LULARA 11 NİSAN'DA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili bir bilgilendirme yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “SSK'lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacak” denildi.

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ÖDEMELER BANKA VE PTT'YA YATACAK

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

* 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

* 20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

* 23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

* 25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan'da,

4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da aylık aldıkları Banka / PTT şubelerine yatacak.

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PTT, “SOSYAL MESAFE UYGULANAMIYOR” DİYE KAPATMIŞTI

Cumhurbaşkanlığının talimatı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak kararıyla 3 Nisan tarihinde sosyal yardımlar nedeniyle yoğunluk yaşanan PTT şubeleri kapanmıştı.

PTT'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık.