Sahicilik ve zengin deneyim istiyorlar

Yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Company, bugünün dünyasında en etkili nesil olarak bilinen Z jenerasyonu üzerine yaptığı araştırmalardan öne çıkan verileri yayınladı. 1996 yılı ve sonrasında doğan nesli tanımlayan Z jenerasyonu tüm dünyada tüketim, iletişim ve ilişki yönetiminde köklü değişimlere yol açıyor. McKinsey'nin son birkaç yılda bu nesil üzerine yaptığı araştırmalarda öne çıkan temel özellikleri bu kuşağın temsilcilerinin değer odaklı olmaları. Bir şirketin misyonu, amacı, toplumda yarattığı değer başlıca seçim kriterleri oluyor.

EŞSİZ OLMAK

Z jenerasyonunun lüks anlayışı da oldukça farklı. ‘Lüks' segmentinde diye bir ürünü, markayı taşımayı değil, onları farklı kılacak, gerçekten eşsiz bir ürünü ya da hizmeti tercih ediyorlar. Aynı zamanda bu neslin satın alma tercihlerinde ‘yeni' olanı deneyimlemek önemli bir etken. Bu nedenle tüketici ürünleri kategorilerinde küçük ölçekli markaların diğer markalara göre çok daha hızlı büyüdükleri göze çarpıyor. Çünkü Z jenerasyonu için marka değil, markanın sunduğu deneyim önemli. Ürünün ya da hizmetin nasıl bir deneyim sunacağı daha güçlü bir tercih kriteri.

ETKİSİ GÜÇLÜ

İş dünyasının Z jenerasyonunu yakından tanımasının stratejik önem taşıdığını ifade eden McKinsey & Company Türkiye Ülke Direktörü Can Kendi; “Z jenerasyonunun milenyum ve X kuşağının üzerindeki etkileri de dikkate alındığında bugünü ve geleceği şekillendiklerini söyleyebiliriz. Böyle güçlü bir nüfusun tüketim, iletişim ve ilişki yönetimi tercihlerini bilmek, Covid-19 ile birlikte hızla değişen trendler ve alışkanlıklar kapsamında her zamankinden büyük bir önem taşıyor” dedi.

McKinsey & Company Türkiye Ülke Direktörü Kendi, araştırmalarının markaların etik değerlerinin, sürdürülebilirlik bakış açılarının ve bunları en doğru ve samimi şekilde iletişime taşımalarının önemini gözler önüne serdiğini de vurguladı.

ÇOK KATMANLI ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIĞI TRENDLERİ BELİRLİYOR

■ Z jenerasyonunun alışveriş alışkanlıkları da diğer nesillere göre çok farklı, çok katmanlı ve çok kanallı.

■ Diğer nesiller alışkın oldukları birkaç sabit kanala yönelirken, bu nesil ‘pop-up' butikler ya da Instagram'dan alışveriş yapıyor ama aynı zamanda mağazaları ve özel butikleri de ziyaret ediyor.

■ Yani çevrim içi ve çevrim dışı kanalları çapraz bir şekilde kullanıyor.

■ Örneğin, Z jenerasyonu içerisinde market alışverişini geleneksel market ve manavlardan yapmayanların oranı %35.

■ Sadece online çalışan marketlerin sayısı da buna bağlı olarak artıyor.