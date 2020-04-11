Salgına 4.3 milyon işsizle yakalandık

Döviz krizinin yaşandığı Ağustos 2018'den bu yana işsizlik kronikleşirken istihdam piyasası da ağır darbe aldı. Corona virüsü salgını ile birlikte Türkiye yıkıcı bir kriz dalgası ile karşı karşıya kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak dönemi işsizlik rakamlarına göre, salgının Türkiye'ye girişinden önce, işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.9 puanlık azalışla yüzde 13.8 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 109 bin kişi artarak 27 milyon 266 bin kişi, istihdam oranı ise 0.5 puanlık azalmayla yüzde 44.0 oldu.

İstihdamdaki daralmaya rağmen işsiz sayısındaki bu azalma, iş bulmaktan ümidini kesenlerin iş aramayı bırakmasından kaynaklanırken, mart ve nisan verilerinin açıklanacağı yaz aylarında işsizlik oranlarının iki katına çıkabileceğine işaret ediliyor.

GENÇLER UMUTSUZ VE İŞSİZ

TÜİK verilerine göre bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, inşaat sektöründe 68 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 257 bin, hizmet sektöründe ise 161 bin kişi arttı.

Özellikle ertelenen turizm sezonu ile birlikte gelecek aylarda açıklanacak verilerde hizmet sektöründe ve sanayide büyük bir kan kaybı yaşanması bekleniyor.

Ocak 2020 döneminde kayıt dışı çalışanların toplam çalışanlar içindeki oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.1 puan azalarak yüzde 31 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.2 puan azalarak, yüzde 24.5 oldu. Genç nüfusta da istihdam oranı ise 0.2 puan azalarak yüzde 31'e geriledi.

Martta işsiz sayısı 223 bin kişi arttı

İŞKUR verilerine göre, mart ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 223 bin 323 kişi birden artarak 3 milyon 675 bine yükseldi. Kayıtlı işsiz sayısında bir aylık artış oranı yüzde 6.5'e ulaştı.

Bu rakam sadece İŞKUR aracılığı ile iş arayan vatandaşların sayısındaki artışı gösteriyor. Diğer taraftan Şubat 2020'de 163 bin 56 olan işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı, Mart 2020'de 281 bin 540'a yükseldi.

8 milyon işsiz var salgın ikiye katlar

DİSK-AR tarafından hazırlanan raporda gerçek işsiz sayısının 8 milyonu bulduğu, geniş tanımlı işsizlik oranının ise yüzde 23.1 olduğu belirtildi.

Önümüzdeki aylarda Covid-19 nedeniyle işsiz sayısının en az ikiye katlanmasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yapılan raporda, “Geniş̧ tanımlı işsiz sayısı Ocak 2019'da 7 milyon 552 bin iken Ocak 2020'de 408 bin artışla 7 milyon 960 bin kişi oldu.

Ümitsiz işsizler 1 milyona yaklaştı. Ocak 2018'den, Ocak 2020'ye kadar geçen sürüde 763 bin istihdam kaybı yaşandı. Son iki yılda İŞKUR işveren teşvikleri için 27 milyar olmak üzere istihdam için toplam 43 milyar TL harcadı.”