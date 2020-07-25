Sanders’tan Elon Musk’a sert tepki: “İki yüzlü, zavallı”

ABD’li senatör Bernie Sanders, yeni bir ekonomik teşvik paketine olumsuz bakan Tesla’nın patronu Elon Musk’ı “iki yüzlü” ve “zavallı” olarak nitelendirdi.

Musk, dün Twitter hesabından “Bence bir teşvik paketi daha çıkarmak halkın yararına değil” mesajını paylaşmış, sadece tüketicilere doğrudan ödemeler içeren bir destek paketi önermişti.

Business Insider’ın aktardığı bir analize göre, binlerce Tesla işçisi, mevcut teşvik paketinden yararlandı, doğrudan ödeme ve işsizlik maaşı aldı.

“İŞSİZLİK ÖDEMELERİNİ DURDURMAYA ÇALIŞIYOR”

Musk’ın bu çıkışına tepki gösteren Sanders, “Bu ne iki yüzlülük. Elon Musk, vergi ödeyenlerden milyarlarca dolar elde etti. Şimdi işini kaybeden 30 milyon Amerikalının işsizlik maaşı olarak haftada 600 dolar almasını durdurmaya çalışıyor. Bu sırada kendi serveti dört ayda 46,7 milyar dolar yükseldi. Zavallı” ifadelerini kullandı.

Salgının en çok etkilediği ülkelerden ABD’de vaka sayısı 4 milyonu aşarken, ölü sayısı da 145 bine ulaştı. Ülkede salgın döneminde işsiz kalan milyonlarca kişi için yapılan haftalık 600 dolarlık ödemelerin süresi bu ay sonunda dolacak.

Business Insider’ın aktardığına göre, söz konusu 600 dolarlık ödemeler ve 1200 dolarlık teşvik çekleri, yaklaşık 12 milyon Amerikalının yoksulluk seviyesinin üstünde kalmasını sağladı.

Parasal ve mali teşviklerin desteğiyle Tesla hisseleri borsada hızla değer kazanırken, Elon Musk da dünyanın en zengin 10 kişisi arasına girdi.