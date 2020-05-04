Soğan depolarda 1, marketlerde 5 lira

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında kuru soğanda fiyatında yüzde 37,50 oranında artış yaşandı.

Soğan üreticileri ise artışın nedenin corona virüsü fırsatçılarından kaynaklandığını belirtti. Kapatılan Suluova Soğan Üreticileri Birliği’nin eski başkanı ve soğan üreticisi Haydar Karaca, kentteki soğan depolarında yaklaşık 8 bin ton soğan bulunduğunu söyleyerek, “Corona virüsü nedeniyle yurt dışı satışları durdu. Depolarda hala 10 bin ton civarında soğan var. Çürümeye başladı. Biz 1 liradan satıyoruz. Ama marketler 4-5 liraya satıyor. Geçen yıl bu zamanlarda soğan çok az kalmıştı hatta yok denebilecek kadar azdı. Biz yine 1 liraya satıyorduk. Marketler ise 8-10 liraya satıyordu. Üretici hale girmeden pazarda ürününü satabilirse, marketler de bu kadar fiyatlı soğan satamaz” dedi.

SOĞAN EKİMLERİ BAŞLADI

Piyasada soğan kıtlığı olmayacağını ifade eden Karaca, erkenci soğanın hasatının başladığını ifade ederek, “Şimdi satışını yaptığımız ürünler geçen yıl depoladığımız soğanlar. Bu ürünler piyasadan çekilmeden bu günlerde Adana'da erkenci soğan hasadı başlayacak, ardından Hatay ve Temmuz ayında da Amasya'da hasat yapılacak. Yani piyasada soğan azalmayacak. Biz de ekimi bitirdik. Soğan topraktan çıkmaya başladı” diye konuştu.

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