Tarımda üretici fiyatları yıllık yüzde 20.76 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 20,76, aylık yüzde 3,52 arttı.

Tarım-ÜFE’ de, 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,33 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,45, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,18 ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,55 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,98, çok yıllık bitkisel ürünler.

61 MADDENİN FİYATI ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 5,70 ile yağlı meyveler ve yüzde 7,45 ile lifli bitkiler oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 35,34 ile çeltik, yüzde 32,25 ile tahıllar (pirinç hariç) baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 27,28 turunçgiller oldu.

Kasım 2020’de, endekste kapsanan 90 maddeden, 22 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 7 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 61 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.